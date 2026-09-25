sucesos

Encuentran el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido en El Hierro

La boya de señalización y otros objetos personales fueron localizados en la Punta de la Sal, en torno a 300 metros de la costa
Encuentran el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido en El Hierro
Encuentran el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido en El Hierro. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia ha trasladado en la tarde de este viernes hasta el muelle de La Restinga (El Hierro) el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido el miércoles en las inmediaciones de Punta de La Paloma (Arenas Blancas), en la costa del municipio de La Frontera.

Según han informado fuentes implicadas en las labores de rescate, el cuerpo sin vida del pescador fue localizado en el interior de una cueva en las inmediaciones de la baja Navon, en la zona de El Verodal.

La boya de señalización y otros objetos personales fueron localizados en la Punta de la Sal, en torno a 300 metros de la costa, señalan las mismas fuentes.

Noticias relacionadas
  1. Logran reanimar a un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en TenerifeLogran reanimar a un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

La Guardia Civil instruye las diligencias correspondientes tras la recuperación del cuerpo.

En labores de búsqueda han participado miembros de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) Ayuda en Emergencias Anaga (AEA) y el Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas