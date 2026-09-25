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Controlado el conato de incendio en La Orotava

El fuego se localizó en las inmediaciones de la subida de Bebederos
Conato de incendio Polideportivo Bebederos, La Orotava. DA
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Un conato de incendio que había sido declarado este viernes en el municipio de La Orotava, Tenerife, y llegó a activar los medios terrestres y aéreos para intervenir en la zona, ya ha sido dado por controlado.

El fuego alcanzó las inmediaciones de la subida de Bebederos, cerca del polideportivo de Bebederos. Ante el aviso, se movilizaron efectivos de la Brigada Forestal de Tenerife (Brifor) y Bomberos de Tenerife.

Además de los recursos desplazados por tierra, medios aéreos se trasladaron al lugar para participar en las labores de extinción y evitar que las llamas se propagasen.

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