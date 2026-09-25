Plenilunio en Santa Cruz de Tenerife: guagua turística gratis, parkings desde 0,50 euros y descuentos de hasta el 40%

Plenilunio Santa Cruz 2026 contará con descuentos en aparcamientos, viajes entre Islas y alojamientos, además de guagua turística gratuita para residentes en Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado un paquete de medidas para facilitar los desplazamientos durante un fin de semana que concentrará un centenar de actividades en distintos puntos de la capital.
Entre las principales novedades figura el servicio gratuito de City Sightseeing durante el sábado 3 de octubre para las personas residentes en Tenerife. También habrá tarifas especiales en cuatro parkings, descuentos de hasta el 40% con Fred. Olsen Express y promociones en una docena de establecimientos alojativos de Santa Cruz.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó que las medidas buscan ofrecer alternativas para que residentes y visitantes puedan desplazarse por la ciudad durante Plenilunio Santa Cruz.
Guagua turística gratis para residentes en Tenerife
Las personas residentes en Tenerife podrán utilizar gratuitamente el bus turístico de City Sightseeing el sábado 3 de octubre, entre las 09:30 y las 16:30 horas.
Para acceder al servicio será necesario acreditar la residencia mediante DNI, NIE, certificado de empadronamiento o certificado de viaje en vigor en la parada número uno, situada en la plaza de España.
La iniciativa está abierta también a familias. El servicio dispone de una audioguía específicamente adaptada al público infantil.
Descuentos en cuatro parkings de Santa Cruz
Quienes opten por desplazarse en vehículo privado tendrán tarifas especiales en los aparcamientos Mencey, Weyler, Ramón y Cajal y Santa Rosalía durante el fin de semana.
El parking Mencey tendrá una tarifa de 0,50 euros por hora el viernes entre las 20:00 y las 03:00 horas. Durante el fin de semana costará 0,70 euros por hora durante las primeras ocho horas, mientras que el primer domingo del mes la tarifa indicada será de 0,60 euros por hora.
En Ramón y Cajal, el precio será de 0,60 euros por hora desde las 18:00 horas del viernes hasta las 23:59 del domingo. Para acceder a esta promoción será necesario activar la opción ‘Entrada express’ mediante la aplicación Telpark.
El parking Weyler permitirá estacionar 24 horas por 9,95 euros mediante el registro en la aplicación ‘Aparcados APK2’.
Por su parte, Santa Rosalía ofrecerá una hora gratuita tanto el sábado como el domingo.
Hasta un 40% de descuento para viajar entre Islas
Las promociones también buscan facilitar la llegada a Plenilunio desde otras Islas. Fred. Olsen Express ha puesto en marcha la tarifa ‘Día Express’, dirigida a residentes canarios y disponible para todas sus rutas interinsulares.
La promoción contempla descuentos de hasta el 40% y está especialmente orientada a desplazamientos con ida y vuelta durante la misma jornada.
La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que esta opción permitirá acudir desde otras Islas para disfrutar de las actividades de Plenilunio y regresar durante el mismo día.
Ofertas para alojarse en Santa Cruz
Para quienes quieran pasar la noche en la capital tinerfeña, una docena de establecimientos hoteleros y extrahoteleros han preparado promociones específicas coincidiendo con el evento.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento, las ofertas incluyen descuentos de entre el 5% y el 20% en determinados establecimientos, además de opciones de alojamiento individual desde 50 euros.
Plenilunio Santa Cruz contará con alrededor de un centenar de actividades repartidas por diferentes puntos de la ciudad.
La organización recomienda priorizar el transporte público o la bicicleta para los desplazamientos durante el evento. La programación completa y las promociones de alojamientos y aparcamientos pueden consultarse en la web oficial de Plenilunio Santa Cruz.