Se mete por una pista de tierra en Tenerife y los bomberos tienen que rescatarla

Una mujer de 64 años ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída en una pista de tierra situada en una zona próxima a la carretera de Los Loros, en el municipio de Candelaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 10.06 horas. El 1-1-2 recibió una alerta en la que se comunicaba que una mujer había sufrido una caída en una pista cuyo acceso resultaba complicado para los vehículos convencionales.
Ante esta situación, fueron movilizados efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.
Los bomberos tuvieron que evacuar a la afectada
Los bomberos se desplazaron hasta el lugar y lograron acceder hasta el punto en el que se encontraba la mujer. Una vez localizada, le prestaron una primera atención y procedieron a evacuarla desde la pista.
Los efectivos trasladaron a la afectada hasta una zona a la que sí podía llegar la ambulancia movilizada por el Servicio de Urgencias Canario.
El personal sanitario valoró y asistió a la mujer, de 64 años, que presentaba un traumatismo de carácter moderado en un miembro inferior, salvo complicaciones.
Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, agentes de la Policía Local colaboraron con los diferentes recursos de emergencias que participaron en el dispositivo desplegado en la zona.