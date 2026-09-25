Reabren la playa de El Médano: vuelve a ser “apta” para el baño

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha reabierto este viernes, 25 de septiembre, la playa de El Médano, después de que los resultados del contraanálisis confirmaran que el agua vuelve a ser apta para el baño.
Según la información facilitada por el Consistorio, los nuevos análisis sitúan los índices de enterococos por debajo de los límites permitidos en los dos puntos de control del litoral. Estos resultados permiten levantar la prohibición de baño decretada dos días antes.
La playa central de El Médano permanecía cerrada desde el miércoles, 23 de septiembre, después de que uno de los controles sobre la calidad del agua detectara una concentración de enterococos ligeramente superior al límite establecido.
Por qué se cerró la playa de El Médano
El Ayuntamiento decretó el miércoles el cierre temporal de la playa de El Médano e izó la bandera roja después de recibir unos resultados de 210 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros (ufc/100 ml).
La cifra superaba el valor límite de 200 ufc/100 ml indicado por el servicio municipal. El Consistorio anunció entonces que mantendría la prohibición hasta disponer de nuevas muestras que confirmaran que el agua reunía nuevamente las condiciones necesarias para el baño. La información sobre el cierre y los valores detectados fue publicada también por el propio Ayuntamiento.
Ese mismo miércoles se tomaron las muestras para realizar un contraanálisis, cuyos resultados se han conocido este viernes. Según la información municipal facilitada ahora, los parámetros son adecuados en los dos puntos analizados, por lo que se ha autorizado la reapertura.
La medida de cierre se adoptó de forma preventiva para garantizar la seguridad de los bañistas mientras se comprobaba la evolución de la calidad del agua.
El Socorro también cerró al baño esta semana
El episodio de El Médano coincidió esta semana con otro cierre preventivo en Tenerife. La playa de El Socorro, en Los Realejos, también prohibió el baño el miércoles después de que los controles rutinarios detectaran valores microbiológicos por encima de los niveles de referencia.
En el caso de El Socorro, el Ayuntamiento de Los Realejos había establecido inicialmente la restricción hasta este viernes, 25 de septiembre, a la espera de conocer los resultados de los nuevos controles.