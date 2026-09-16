El Gobierno de Canarias da luz verde a la parcela del futuro Palacio de Justicia de Granadilla

El Gobierno de Canarias ha emitido recientemente un informe de idoneidad, con valoración positiva, sobre la parcela que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona puso a disposición de la administración autonómica el pasado mes de junio para la construcción del que sería el futuro Palacio de Justicia. El documento llega en pleno pulso entre el municipio y sectores del tejido empresarial del sur que reclamaban la unificación de los partidos judiciales de Granadilla y Arona.
La polémica se activó después de que la Círculo Empresarial del Sur (CEST) denunciara carencias en el servicio judicial granadillero y reclamara abiertamente la fusión de ambos partidos judiciales. Su presidente, Javier Cabrera, pidió la creación de un Juzgado de lo Social para Arona, cuya ausencia le resulta “inexplicable” dado que, según sostuvo, es en esa zona de la Isla “donde se producen más casos que competen a este tipo de juzgados”. “Estamos generando un movimiento para que se produzca la unificación”, sentenció.
El siguiente paso del proceso pasa por completar el informe técnico de viabilidad y avanzar en el anteproyecto, el proyecto constructivo y su correspondiente dotación presupuestaria. La parcela propuesta está clasificada como suelo dotacional en el Plan General y permite una edificabilidad de hasta 7.000 metros cuadrados construidos. Se ubica junto a la Casa Consistorial, con conexión directa a la autopista del sur, uno de los principales puntos a su favor.
DEFENSA A ULTRANZA
El alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado, calificó el informe autonómico como “una noticia excelente para el municipio y para toda la comarca” y defendió que “el camino que emprendimos era el correcto”. Según explicó, la respuesta municipal a las voces que pedían la unificación “no se limitó a declaraciones públicas”, ya que efectuó el proceso para poner a disposición del Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería competente, defendiendo el expediente “ante quien hiciera falta”. “Hoy no se habla de trasladar los juzgados, sino de construir un Palacio de Justicia moderno en el casco de Granadilla”, subrayó.
El partido judicial de Granadilla de Abona, creado en 1908, es el más antiguo del sur y da servicio, junto a San Miguel, Arico, Fasnia y Vilaflor, a una población superior a los 110.000 habitantes. Granadilla supera ya los 70.000 vecinos empadronados, lo que lo sitúa entre los de mayor crecimiento demográfico de Canarias, un argumento que el alcalde esgrime para defender el refuerzo, y no la reducción, de los servicios judiciales en el municipio.