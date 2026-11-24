La candidata de Unidad del Pueblo Canario (UPC) al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado, pide al electorado progresista que concentre su apoyo en la papeleta de UPC, el frente que reúne a Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar.
“Quien quiera votar a Nueva Canarias, a Podemos o al Frente Amplio tiene que buscar la papeleta de UPC. Somos el frente de las izquierdas canarias”, recordó.
Collado defendió que el voto a UPC “vale por tres”: “Sirve para defender a la mayoría social de Canarias en Madrid, para contribuir a parar un gobierno de PP y Vox y para quitarle escaños a la ultraderecha”.
Las encuestas otorgan a UPC representación tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, pero la candidata advirtió de que nada está asegurado. “En esta provincia nos lo estamos jugando con Vox. Cada voto a UPC es representación que pierden Vox y Coalición Canaria”, señaló. Con siete diputados en juego y la ley D’Hondt, añadió, el voto que se dispersa entre candidaturas sin representación se pierde.
Collado situó a CC en el bloque de la derecha. “No son de fiar. Ya gobiernan con el PP y Vox en Arona, Granadilla de Abona y Teguise, y en Madrid votarán a favor de un gobierno de PP y Vox”, afirmó.
Collado situó la vida digna en el centro de su campaña: seguir subiendo el salario mínimo de forma progresiva, vivienda asequible, pensiones suficientes y servicios públicos que lleguen por igual a todas las Islas. “Que trabajar en Canarias vuelva a servir para vivir con dignidad”, defendió. Para financiarlo, UPC plantea que la banca y las energéticas aporten más, mientras se alivia la carga fiscal de autónomos y pequeños empresarios.
Por último, apeló a quienes suelen abstenerse: “En esta provincia, quedarse en casa puede significar un diputado más para la extrema derecha”.