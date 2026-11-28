El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha aprobado por unanimidad el anteproyecto del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030, que establece las líneas de actuación y las medidas que orientarán las políticas públicas de vivienda durante los próximos cinco años, informa el Gobierno regional.
El Consejo de Dirección contó con la participación del máximo responsable de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; la directora del Icavi, Pino de León, así como de representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de los siete cabildos insulares, en un refuerzo de la coordinación entre las administraciones con competencias en la materia.
Pablo Rodríguez señala que este es un paso importante en la elaboración de un documento que busca responder a las necesidades residenciales: “La vivienda es uno de los principales retos que tenemos como sociedad y, para afrontarlo, es fundamental contar con una planificación que permita actuar desde distintas líneas de trabajo y que tenga en cuenta las particularidades de cada isla. La colaboración entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos es clave para abordar las necesidades de vivienda. La aprobación por unanimidad refleja el trabajo compartido en torno a un documento que contempla distintas medidas y actuaciones para dar respuesta a la realidad residencial”.
El anteproyecto organiza sus actuaciones en cinco ejes estratégicos orientados a incrementar la oferta de vivienda social y asequible, renovar el parque residencial, facilitar el acceso a la vivienda y la emancipación, impulsar la construcción de vivienda protegida y mejorar la gobernanza y gestión del parque público.
El primero plantea fomentar el incremento de la oferta de vivienda social y asequible, mediante fórmulas que contemplan la ampliación del parque residencial público, la promoción directa de vivienda pública, la colaboración público-privada, el impulso de la vivienda protegida de promoción privada y otras medidas dirigidas a incorporar viviendas al mercado residencial asequible. El segundo se centra en renovar el parque residencial en el medio urbano y rural. El tercer eje dibuja la reducción de la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda, el cuarto impulsa la construcción y rehabilitación, y el quinto trata sobre la gobernanza, la agilización y la gestión del parque público.