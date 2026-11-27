El Gobierno de Canarias ya ha fijado el calendario de apertura comercial para 2027. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este viernes, 27 de noviembre, la resolución que establece los 10 domingos y festivos en los que podrán abrir los supermercados, centros comerciales y demás establecimientos sujetos al régimen general de horarios comerciales.
Las fechas varían en función de cada Isla, aunque seis jornadas serán comunes en todo el Archipiélago. Además, la nueva normativa permite a determinados establecimientos comerciales elegir fechas alternativas a las aprobadas por el Ejecutivo autonómico.
La resolución de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, fechada el 18 de noviembre, recoge las propuestas presentadas por las respectivas comisiones insulares de comercio.
Aunque la legislación permite ampliar hasta 12 el número de domingos y festivos de apertura comercial al año, ninguna de las comisiones insulares ha solicitado este incremento para 2027.
Los domingos y festivos de apertura comercial comunes en Canarias
Hay seis fechas en las que los establecimientos sujetos al régimen general podrán abrir sus puertas en todo el Archipiélago:
- 3 de enero.
- 25 de marzo (Jueves Santo).
- 2 de mayo.
- 1 de noviembre (Todos los Santos).
- 6 de diciembre (Día de la Constitución).
- 19 de diciembre.
La primera jornada autorizada coincidirá con el domingo previo al Día de Reyes, mientras que buena parte de las aperturas se concentrarán en diciembre, durante la campaña comercial de Navidad.
Los comercios podrán elegir fechas alternativas
Una de las principales novedades respecto a ejercicios anteriores es la posibilidad de que los establecimientos con más de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, así como los centros comerciales, puedan sustituir las fechas fijadas por el Gobierno de Canarias por otras, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
Para ello, deberán comunicar su calendario alternativo a la Dirección General de Comercio y Consumo por vía telemática en un plazo máximo de 15 días naturales desde la publicación de la resolución en el BOC.
Una vez comprobado que las fechas cumplen las condiciones legales, el Gobierno de Canarias las publicará en su página web. Los establecimientos también tendrán que informar de manera pública y visible a sus clientes.
La inclusión de una fecha en el calendario oficial no implica que todos los supermercados y centros comerciales estén obligados a abrir ese día. Cada establecimiento decidirá si lo hace y en qué horario.
Calendario de apertura comercial en Tenerife
- 3 de enero.
- 25 de marzo.
- 2 de mayo.
- 1 y 28 de noviembre.
- 6, 8, 12, 19 y 26 de diciembre.
Calendario de apertura comercial en La Palma
- 3 de enero.
- 25 de marzo.
- 2 de mayo.
- 5 y 16 de agosto.
- 1 de noviembre.
- 6, 8, 19 y 26 de diciembre.
Calendario de apertura comercial en La Gomera
- 3 de enero.
- 25 de marzo.
- 2 de mayo.
- 16 de agosto.
- 1 de noviembre.
- 6, 8, 12, 19 y 26 de diciembre.
Calendario de apertura comercial en El Hierro
- 3 de enero.
- 25 de marzo.
- 2 de mayo.
- 16 de agosto.
- 1 de noviembre.
- 6, 8, 12, 19 y 26 de diciembre.
Calendario de apertura comercial en Gran Canaria
- 3 de enero.
- 25 de marzo.
- 2 de mayo.
- 1 y 28 de noviembre.
- 6, 8, 12, 19 y 26 de diciembre.
Calendario de apertura comercial en Fuerteventura
- 3 de enero.
- 25 de marzo.
- 2 de mayo.
- 16 de agosto.
- 12 de octubre.
- 1 de noviembre.
- 6, 8, 12 y 19 de diciembre.
Calendario de apertura comercial en Lanzarote
- 3 de enero.
- 25 de marzo.
- 2 de mayo.
- 16 de agosto.
- 12 de octubre.
- 1 de noviembre.
- 6, 12, 19 y 26 de diciembre.