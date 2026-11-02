Canarias mira al próximo puente: estos son los festivos que quedan en 2026

Tras el puente del Día de Todos los Santos, que este lunes 2 de noviembre es festivo en Canarias, el calendario laboral de 2026 todavía reserva nuevas jornadas de descanso antes de que termine el año. Los trabajadores del Archipiélago tendrán dos festivos generales en diciembre, además de algunas fiestas locales que se celebrarán durante las próximas semanas en determinados municipios.
Las fechas que quedan marcadas en el calendario son el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25 de diciembre, Navidad. Ambas jornadas son festivas en todas las Islas, según el calendario oficial aprobado por el Gobierno de Canarias mediante el Decreto 61/2025, de 28 de abril.
A estos días se suman las fiestas municipales establecidas por los ayuntamientos, que pueden ofrecer nuevas oportunidades de descanso antes de que termine 2026.
Cuándo es el próximo festivo en Canarias
El próximo festivo común a todo el Archipiélago será el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.
Esta fecha ofrece la posibilidad de disfrutar de un puente de cuatro días para quienes tengan libres los fines de semana y puedan solicitar también el lunes 7 de diciembre como jornada de descanso.
Sin embargo, hay una diferencia importante: el lunes 7 de diciembre no es festivo laboral general en Canarias.
Aunque el Día de la Constitución Española, que se celebra el 6 de diciembre, coincide este año con un domingo, el Gobierno canario decidió no trasladar el descanso al lunes siguiente.
El Decreto 61/2025 establece expresamente que el descanso correspondiente al 7 de diciembre se sustituye por el 30 de mayo, Día de Canarias.
Por tanto, quienes quieran disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, tendrán que contar con vacaciones, permisos o alguna otra fórmula prevista en su calendario laboral.
Navidad dejará otro fin de semana largo en Canarias
El último festivo general de 2026 será el viernes 25 de diciembre, Día de Navidad.
Al coincidir con un viernes, permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días a quienes habitualmente descansen los sábados y domingos.
De esta manera, las dos fechas festivas comunes que quedan en Canarias después del 2 de noviembre son:
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
El descanso efectivo dependerá de los turnos, horarios y condiciones laborales de cada trabajador, especialmente en actividades que mantienen su funcionamiento durante los festivos.
Los festivos locales que quedan en Canarias hasta final de 2026
Además de las dos jornadas comunes, algunos municipios canarios todavía tienen pendientes celebraciones reconocidas como fiestas laborales locales.
Según la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), estas son las fechas que quedan después del 2 de noviembre:
- Martes 17 de noviembre, en Telde (Gran Canaria): festividad de San Gregorio Taumaturgo.
- Miércoles 25 de noviembre, en Tacoronte (Tenerife): festividad de Santa Catalina.
- Lunes 30 de noviembre, en San Andrés y Sauces (La Palma): festividad de San Andrés.
En este último municipio palmero, el festivo del lunes 30 de noviembre permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días a quienes tengan libres el sábado y el domingo.
Estas celebraciones tienen carácter local, por lo que únicamente se aplican en los municipios correspondientes y no al conjunto de sus respectivas Islas.
La normativa laboral permite establecer hasta dos fiestas locales al año, de carácter retribuido y no recuperable. Su aprobación corresponde al Gobierno de Canarias a propuesta de los ayuntamientos.
¿Habrá puente de diciembre en Canarias en 2026?
El calendario deja una situación diferente a la de otros años. Aunque el 8 de diciembre es festivo en todas las Islas, el lunes 7 será una jornada laboral ordinaria con carácter general.
Esto significa que no habrá un puente oficial de cuatro días para todos los trabajadores canarios.
En cambio, quienes puedan disponer de ese lunes sí tendrán la posibilidad de enlazar cuatro jornadas consecutivas de descanso.
Después del 8 de diciembre, el siguiente festivo común será Navidad, el viernes 25, que cerrará el calendario de fiestas laborales generales del Archipiélago en 2026.
Para conocer todos los días de descanso aplicables, conviene consultar también el calendario laboral de cada municipio y las condiciones específicas de cada empresa o sector.