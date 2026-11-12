Tenerife toma la calle contra la especulación y por una vivienda digna

Ni el viento ni la lluvia frenaron la multitudinaria marcha que recorrió Santa Cruz de Tenerife con un mensaje claro: “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”. Este y otros muchos cánticos resonaron en una capital tinerfeña en la que entre 10.000 y 40.000 personas (según la Delegación del Gobierno y el Sindicato de Inquilinas, respectivamente) alzaron sus llaves -convertidas en símbolo de la lucha por el derecho al techo- para reclamar una vivienda digna, la contención de los precios del alquiler, subidas salariales y la recuperación del poder adquisitivo de las familias canarias.
La movilización, colofón de la jornada de huelga general, reunió desde las 17.30 horas en la plaza de Weyler a representantes de organizaciones sindicales y sociales, junto a ciudadanos de todas las edades. Desde antes incluso de que arrancara la marcha, los asistentes ya coreaban consignas contra la clase política y los especuladores, en el centro de sus denuncias. “Fuera buitres de nuestros barrios” o “Desahucios ilegales, gobiernos inmorales” fueron algunos de los mensajes que se repitieron durante la tarde.
“La huelga y esta manifestación no se realizan contra una oposición ni contra un Gobierno saliente, sino contra un conjunto de entidades, administraciones públicas, patronales y empresas rentistas que han dado lugar a esta situación”, subrayó a este periódico Jorge Benítez, secretario de Desarrollo Organizativo, Extensión y Juventud de la FSC-CC.OO. Canarias, al comienzo del recorrido. Además, más allá de las medidas que reclaman a las administraciones en materia de vivienda, precios y salarios, Benítez destacó la importancia de “construir poder popular para que las personas trabajadoras puedan reivindicar sus derechos ante los tiempos tan complicados que vienen”.
Cerca de las 18.00 horas, una gran marea de gente emprendió el recorrido por la calle del Castillo. Entre los rasgos más visibles de la convocatoria destacó la presencia de jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la crisis habitacional. Entre los gritos de “obreras y estudiantes, unidas y adelante” se encontraba Laura Marcano, de 23 años, historiadora por la Universidad de La Laguna y opositora a profesora de Educación Secundaria, que compagina la preparación de las pruebas con sus estudios de doctorado. “Los precios de la vivienda limitan las expectativas no solo de mi generación, la población joven, sino incluso de generaciones mayores”, señaló.
Natural de La Laguna, reconoce que no ve posible comprarse una casa en los próximos años y apunta a las dificultades que afrontan sus amigos universitarios procedentes de otras islas para encontrar alojamiento en la ciudad. “Más que por mí, estoy aquí por todos ellos”.
📣📣 Continúa la manifestación del 11N en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Un grupo de trabajadoras del Parlamento anima a los manifestantes, que responden con aplausos https://t.co/M7nbtYzBMj— Diario de Avisos (@diariodeavisos) November 11, 2026
Canarias ahogada
Las dificultades para acceder a una vivienda en Canarias, una de las comunidades donde más se han encarecido los precios y que, al mismo tiempo, registra elevados índices de pobreza, dieron a la protesta un marcado carácter insular. Uno de los manifestantes, que prefirió mantener el anonimato, relató las barreras a las que se enfrenta para encontrar un alquiler. En paro y con una discapacidad, vive en el sur de Tenerife, “y allí me resulta todavía más complicado. En zonas como Valle San Lorenzo, en las medianías, un alquiler cuesta 900 euros”, denunció.
Las consignas dirigidas a los responsables políticos autonómicos tampoco faltaron. Al alcanzar el Parlamento de Canarias, los manifestantes corearon “Coalición Canaria es una inmobiliaria”, poco antes de que un grupo de trabajadoras se asomara a uno de los balcones de la Cámara para aplaudir a quienes marchaban. “¡No nos mires, únete!”, respondió la multitud.
En vísperas de las elecciones del 29N, los manifestantes también quisieron trasladar un mensaje a quienes aspiran a dirigir el próximo Ejecutivo: “Gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende”. “¡Expropiación es la solución!” fue otro de los lemas que se escucharon durante el recorrido, en alusión a una de las medidas planteadas en el debate sobre cómo frenar la especulación inmobiliaria y la actividad de los fondos buitre.
Los móviles iluminaron el final de la marcha
La lluvia comenzó a caer con fuerza cuando la cabecera de la marcha se encontraba a la altura del Mercado de Nuestra Señora de África. Pero ni el aguacero apagó el ánimo de los asistentes. Eran las 19.00 horas y la cola de la manifestación todavía abandonaba la plaza de Weyler, una circunstancia que fue recibida con aplausos y que daba cuenta de la dimensión de una convocatoria que desbordó las calles del centro de Santa Cruz.
Los pitos y el estruendo de los cánticos anunciaron la llegada de la cabecera a la Presidencia del Gobierno de Canarias, punto final del recorrido. “Clavijo, escucha, el pueblo está en la lucha”, entonaron los manifestantes, en alusión al presidente canario, antes de alcanzar la plaza del General Gutiérrez Mellado. Allí, la oscuridad de la tarde dio paso a una escena inesperada: decenas de teléfonos móviles se elevaron al aire y sus flashes iluminaron la concentración. Una imagen casi simbólica para cerrar una jornada en la que la ciudadanía quiso poner luz sobre una de las mayores preocupaciones sociales del Archipiélago: el acceso a una vivienda digna.
La lucha social seguirá marcando la agenda después del 29N
Jorge Benítez, de CC.OO. Canarias, reclamó que las medidas en materia de vivienda, precios y salarios no se queden en promesas electorales. “El papel lo aguanta todo”, advirtió, antes de exigir que se apliquen “desde el minuto uno” y lanzar un mensaje al futuro Ejecutivo: “La lucha seguirá después, sea de la orientación política que sea”. Ante la posibilidad de que la derecha y la extrema derecha lleguen al Gobierno, Benítez reconoció que “nos pondrán más trabas”, pero aseguró que encontrarán “organización y resistencia”.