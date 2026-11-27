Varias personas han fallecido a bordo de un cayuco rescatado este viernes, 27 de noviembre, al sur de La Restinga, en El Hierro, según han confirmado a EFE fuentes del dispositivo de emergencia. Otros seis ocupantes de la embarcación han sido evacuados de urgencia en helicóptero por Salvamento Marítimo.
Las seis personas, y no cinco como informó inicialmente el 112 Canarias, han sido trasladadas en un helicóptero Helimer hasta el aeropuerto de El Hierro, desde donde han sido derivadas en varias ambulancias al hospital insular.
La patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil se encargará del traslado de los cuerpos de las personas fallecidas hasta el puerto de La Estaca.
El 112 Canarias recibió a las 06.50 horas el aviso de Salvamento Marítimo de que la salvamar Navia había alcanzado la zona donde se encontraba la embarcación. La salvamar Diphda también ha participado en el dispositivo.
Una semana de travesía desde Senegal
A las 11.35 horas de este viernes han desembarcado en el muelle de La Restinga 111 personas, entre ellas cuatro mujeres y 12 menores, uno de los cuales presenta ceguera total en ambos ojos, según la información recabada por los servicios de emergencia.
La embarcación había partido hace una semana desde Dakar (Senegal) y en ella viajaban personas procedentes de Senegal, Gambia y Guinea-Conakri.
Por el momento, se desconoce el número exacto de fallecidos y el estado de salud de las seis personas trasladadas al hospital insular.