La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el sur de Tenerife, que utilizaba dos asociaciones cannábicas de Adeje y Arona para distribuir hachís, marihuana y sus derivados.
El operativo se ha saldado con siete detenidos, la intervención de más de 34 kilos de sustancias derivadas del cannabis y 54.005 euros en efectivo.
La investigación comenzó tras las pesquisas realizadas sobre los dos establecimientos, gestionados por el mismo grupo de personas y desde los que, según la Policía Nacional, se comercializaban sustancias estupefacientes.
Las averiguaciones permitieron descubrir que la organización disponía de otros dos inmuebles vinculados a la producción, preparación, almacenamiento y distribución de las drogas.
En uno de ellos, los investigadores localizaron una plantación de cannabis y un laboratorio en el que se elaboraba, entre otras sustancias, rosín, un concentrado derivado del cannabis caracterizado por su elevada concentración de tetrahidrocannabinol (THC), que presuntamente distribuían por toda la Isla.
Siete detenidos en Tenerife
Una vez reunidos los indicios necesarios y con la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional practicó cinco entradas y registros simultáneos en las dos asociaciones cannábicas, los otros dos inmuebles investigados y el domicilio del presunto líder de la organización.
En el dispositivo participaron agentes de la Brigada Local de Policía Judicial, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje.
Los siete detenidos están considerados presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas, organización criminal y asociación ilícita, según el balance del operativo facilitado por la Policía Nacional.
Más de 34 kilos de drogas y 54.005 euros
Entre las sustancias estupefacientes, el dinero y los efectos intervenidos durante la operación figuran:
- 13,713 kilos de marihuana.
- 7,180 kilos de hachís.
- 13,410 kilos de rosín.
- 54 gramos de setas alucinógenas.
- 272 cigarrillos y 2.700 dispositivos de vapeo con THC.
- Numerosos productos comestibles con THC.
- 54.005 euros en efectivo.
- 2.280 libras esterlinas.
- Criptoactivos valorados en 1.200 dólares.
- Un vehículo de alta gama.
- Varias armas simuladas.
18 establecimientos clausurados desde 2025
Como resultado de la investigación, la autoridad judicial ha autorizado el cierre y precinto de los locales.
Según la Policía Nacional, con esta actuación ascienden a 18 los establecimientos clausurados judicialmente desde octubre de 2025 en el marco de sus actuaciones contra el tráfico de drogas.
El cuerpo policial recuerda que los ciudadanos pueden comunicar cualquier información o sospecha relacionada con este tipo de actividades delictivas a través del correo electrónico antidroga@policia.es.