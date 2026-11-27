Un hombre de 73 años ha resultado herido grave tras el derrumbe de parte de una vivienda en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El incidente se produjo en la tarde de este jueves, 26 de noviembre, durante los trabajos de demolición de unos antiguos almacenes y obligó a desalojar a varios vecinos.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.15 horas, en las inmediaciones de las calles Maestro Valle y Domingo Cruz, cuando una de las paredes de una vivienda colindante con la zona de obras se desplomó.
Según la información publicada por Canarias7 y recogida por otros medios, el hombre se encontraba en su dormitorio cuando se produjo el derrumbe y quedó bajo los escombros. Tras recibir asistencia sanitaria, fue trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos, además de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Varios vecinos desalojados de sus viviendas
El incidente obligó a evacuar a varios residentes de los inmuebles afectados, además de restringir la circulación en las calles próximas al lugar del derrumbe.
Las circunstancias que provocaron el desplome y las posibles responsabilidades derivadas de los trabajos de demolición deberán esclarecerse.