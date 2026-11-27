Los comités locales del PSOE, Coalición Canaria y Unidas Sí Podemos en Güímar aseguraron ayer en un comunicado conjunto que en apenas 28 días el Ayuntamiento firmó 86 decretos que “requieren revisión”.
Según su recuento, en ese periodo hay, presuntamente, más de un millón de euros en actuaciones económicas cuestionadas por los técnicos municipales y tres expedientes en los que se omitió la función interventora. La oposición habla de un nivel de reparos e informes desfavorables “sin precedentes” en el Consistorio.
El dato que más les inquieta son los tres expedientes de omisión de la función interventora, que suman 569.470 euros. Se trata de gastos que la propia Intervención llega a apreciar nulidad de pleno derecho. “No estamos hablando de una discrepancia entre la Alcaldía y los técnicos municipales”, advierten.
Según PSOE, CC y USP, los informes técnicos alertan de fraccionamiento de contratos, servicios prestados sin procedimiento previo, contrataciones recurrentes sin licitación, falta de autorizaciones y pagos que superan los límites legales de caja fija.
Las advertencias afectan a áreas como conciertos, edificios públicos, instalaciones deportivas hasta la próxima Cabalgata de Reyes.