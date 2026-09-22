Hamburguesas, DJ y entrada gratis: el Burger Fest llega a Güímar este fin de semana

El Burger Fest Canarias llega a Güímar los días 25, 26 y 27 de septiembre con tres jornadas dedicadas a las hamburguesas, la música y el producto local. La cita se celebrará en la Plaza del Radioaficionado, también conocida como Plaza de Las Indias, y tendrá entrada gratuita.
Esta primera edición en el municipio reunirá a más de una docena de establecimientos de Canarias, además de una programación de DJ durante todo el fin de semana. La oferta incluirá también alternativas veganas y sin gluten, productos dulces y cervezas artesanas.
El festival arrancará el viernes 25 de septiembre. La programación musical comenzará a las 18.00 horas con Adrian Anceu, que actuará hasta las 20.00 horas. A continuación llegará Deepak Daswani, cuya sesión se prolongará hasta las 23.00 horas.
Música durante todo el fin de semana
El sábado 26 habrá música desde las 14.00 horas. DJ Santee abrirá la jornada hasta las 16.00 horas y Nua Díaz tomará el relevo hasta las 18.00.
Después será el turno de Tana Sandoval, con una sesión prevista hasta las 22.00 horas. Quique Serra cerrará la noche y permanecerá al frente de la música hasta la medianoche.
El domingo 27 continuará la programación desde las 14.00 horas. MCR Selector actuará hasta las 18.00 y Juana La Cubana será la encargada de poner el cierre al festival con una sesión que finalizará a las 22.00 horas.
La programación difundida sobre el evento confirma que las sesiones musicales acompañarán a la oferta gastronómica durante sus tres jornadas.
Hamburguesas, opciones veganas y sin gluten
El Burger Fest de Güímar contará con propuestas de establecimientos especializados procedentes de diferentes puntos de las Islas.
Además de las hamburguesas, el recinto dispondrá de una zona vegana y otra 100% sin gluten, un espacio dedicado a productos dulces y una selección de cervezas artesanas y de otros lugares.
La organización plantea así una oferta dirigida también a quienes necesitan alternativas alimentarias específicas.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Güímar y de su área de Comercio y busca combinar gastronomía, ocio y producto local durante el último fin de semana de septiembre.
Concurso para elegir las mejores hamburguesas
Uno de los principales atractivos será la competición entre los establecimientos participantes para determinar las mejores hamburguesas del festival.
El primer clasificado recibirá 500 euros, el segundo obtendrá 300 euros y el tercero, 150 euros. Esos tres galardones suman 950 euros.
A ellos se añade la Mejor Burger del Público, elegida mediante la participación de los asistentes, que tendrá un premio independiente de otros 150 euros. Por tanto, las cantidades detalladas por la organización suponen 1.100 euros en premios en total.
El sistema permitirá que los asistentes no solo puedan probar las diferentes propuestas, sino también participar en la elección de su hamburguesa favorita.
La cita se celebrará durante tres días en pleno Güímar y será de acceso gratuito. La información publicada sobre el evento confirma igualmente que se trata de la primera edición del Burger Fest Canarias celebrada en el municipio.