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Amarillos y blanquiazules, unidos por Jesús de Miguel: emotivo homenaje en Gran Canaria

El club amarillo comparte un gesto de unión entre ambas aficiones en la puerta 9, en memoria del futbolista blanquiazul
Las aficiones de la UD Las Palmas y el CD Tenerife se unen para homenajear a Jesús de Miguel
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Las aficiones de la UD Las Palmas y el CD Tenerife han vuelto a dejar a un lado su rivalidad deportiva para rendir homenaje a Jesús de Miguel, futbolista blanquiazul fallecido el pasado 3 de noviembre tras sufrir un grave choque durante un partido.

Seguidores de ambos equipos se han reunido en la puerta 9 del Estadio de Gran Canaria para recordar al delantero y mostrar su cariño en unos días especialmente difíciles para el fútbol canario.

La propia UD Las Palmas ha compartido el homenaje a través de sus redes sociales con un mensaje de unión: “Amarillos y blanquiazules, unidos por un mismo sentimiento”.

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El club grancanario ha acompañado la publicación con unas palabras dedicadas al futbolista: “La afición de la UD Las Palmas y del CD Tenerife se unen en la puerta 9 del Estadio Gran Canaria para rendir homenaje a Jesús de Miguel. Siempre en nuestro recuerdo”.

El gesto se suma a las muestras de cariño que ha recibido el jugador desde su fallecimiento, con homenajes de aficionados y clubes que han trascendido la rivalidad entre los dos principales equipos del Archipiélago.

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