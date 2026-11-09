Amarillos y blanquiazules, unidos por Jesús de Miguel: emotivo homenaje en Gran Canaria

Las aficiones de la UD Las Palmas y el CD Tenerife han vuelto a dejar a un lado su rivalidad deportiva para rendir homenaje a Jesús de Miguel, futbolista blanquiazul fallecido el pasado 3 de noviembre tras sufrir un grave choque durante un partido.
Seguidores de ambos equipos se han reunido en la puerta 9 del Estadio de Gran Canaria para recordar al delantero y mostrar su cariño en unos días especialmente difíciles para el fútbol canario.
La propia UD Las Palmas ha compartido el homenaje a través de sus redes sociales con un mensaje de unión: “Amarillos y blanquiazules, unidos por un mismo sentimiento”.
El club grancanario ha acompañado la publicación con unas palabras dedicadas al futbolista: “La afición de la UD Las Palmas y del CD Tenerife se unen en la puerta 9 del Estadio Gran Canaria para rendir homenaje a Jesús de Miguel. Siempre en nuestro recuerdo”.
El gesto se suma a las muestras de cariño que ha recibido el jugador desde su fallecimiento, con homenajes de aficionados y clubes que han trascendido la rivalidad entre los dos principales equipos del Archipiélago.