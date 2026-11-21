El CD Tenerife fue mucho más que un rival digno para el Mallorca. Los blanquiazules discutieron el partido de principio a fin a uno de los grandes aspirantes al ascenso, le jugaron de tú a tú y terminaron encerrándolo en su área en busca de un triunfo que se les escapó por falta de acierto y por las intervenciones de Arnau Tenas. En una tarde en la que el equipo de Cervera ofreció argumentos para creer, Juan Manuel Gordillo se encargó de acaparar un protagonismo tan innecesario como polémico. Sus decisiones arbitrales encendieron al Heliodoro y dejaron un regusto amargo a una actuación local que mereció mejor recompensa.
El CD Tenerife plantó cara, sin complejos y sin achantarse, a un rival recién descendido de Primera. Los blanquiazules asumieron el protagonismo con el balón, construyeron ataques mediante posesiones largas y también supieron acelerar el juego con transiciones rápidas cuando la situación lo requería. En ese fútbol tuvo mucho que ver Nacho Gil, convertido en el director de orquesta.
El Mallorca trató de responder con el mismo argumento, aunque sus posesiones resultaron menos incisivas que las del conjunto local. Sin embargo, cuando la primera media hora ya había quedado atrás, el árbitro comenzó a adquirir un protagonismo excesivo. Juan Manuel Gordillo encadenó varias decisiones discutidas que favorecieron los intereses del conjunto bermellón, especialmente en la señalización de faltas. Algunas de ellas despertaron las protestas de los blanquiazules y el malestar de una grada que empezó a mostrar abiertamente su disconformidad con la actuación del colegiado valenciano.
Ese contexto terminó por meter al Mallorca en el encuentro. Los de Luis García comenzaron a encontrar espacios y a generar peligro por el costado izquierdo, donde Lato consiguió poner en dificultades a César.
El conjunto balear reaccionó, pero lo hizo demasiado tarde. El pitido del descanso llegó después de una primera mitad muy igualada, en la que el Tenerife no solo compitió de tú a tú ante uno de los aspirantes al ascenso, sino que durante muchos minutos consiguió imponerse a su rival.
La segunda parte arrancó con el mismo guion arbitral que había encendido los ánimos durante el primer acto. Juan Manuel Gordillo volvió a señalar en contra del Tenerife varias acciones que los blanquiazules entendieron como faltas a su favor. Sus decisiones terminaron de caldear el ambiente en el Heliodoro y provocaron nuevas protestas. Nacho Gil fue amonestado por sus reiteradas reclamaciones, mientras que Gomis estuvo cerca de recibir también la tarjeta amarilla. Cervera, consciente del riesgo, decidió intervenir antes de que el futbolista viera la amonestación.
El técnico blanquiazul movió el banquillo en el minuto 56. Gomis y Noel López dejaron sus respectivos puestos para dar entrada a Ranos y Dani Fernández. Precisamente el canterano no tardó en hacerse notar. Luis García le emparejó con Orejuela, otro joven futbolista formado en la cantera, en un duelo individual que cayó del lado tinerfeño desde el primer instante. Dani encaró a su marcador nada más pisar el césped y consiguió provocarle una tarjeta amarilla en su primera acción ofensiva.
Más allá de ese destello individual, la entrada de los dos jugadores permitió al Tenerife recuperar presencia en campo contrario y volver a mirar hacia la portería de Tenas. Los locales recuperaron parte del control del balón y encontraron de nuevo argumentos para inquietar al conjunto bermellón. Gallego dispuso de la mejor ocasión blanquiazul hasta ese momento con un disparo que obligó al guardameta mallorquinista a emplearse a fondo. Tenas respondió con una intervención providencial para evitar que el marcador se moviera.
El Mallorca no tardó en contestar. En el minuto 72, Adrián Fuentes encontró espacio para armar un potente disparo que obligó a Dani Martín a lucirse. El guardameta tinerfeño respondió con una magnífica estirada y una mano de enorme calidad, una intervención que mantuvo al Tenerife dentro del partido y evitó que los visitantes se adelantaran en el marcador.
El encuentro entró entonces en una fase de mayor dificultad para los blanquiazules. El Mallorca volvió a ganar terreno y comenzó a aprovechar el progresivo desgaste físico de los jugadores de Cervera. Al Tenerife le costaba cada vez más sostener sus posesiones y encontrar continuidad en sus ataques. El cansancio también empezó a pasar factura a Enric Gallego, al que se le acumulaban los minutos y el esfuerzo realizado durante el encuentro.
Cervera detectó que el Mallorca estaba encontrando demasiadas facilidades para progresar por la zona central y decidió intervenir nuevamente. En el minuto 74, Jesús Álvarez, que ya tenía una tarjeta amarilla, abandonó el terreno de juego para dejar su sitio a Juanjo Sánchez. El cambio buscaba recuperar energía y piernas frescas en una zona que comenzaba a sufrir ante el empuje visitante.
La recta final se presentó especialmente exigente para el Tenerife. Los blanquiazules acusaban el esfuerzo y cada vez encontraban más dificultades para abandonar su propio campo. El Mallorca aprovechó ese escenario para adelantar líneas y tratar de encerrar a los locales, que tuvieron que multiplicarse para contener las acometidas bermellonas.
El técnico blanquiazul volvió a recurrir al banquillo en el minuto 86. César y Enric Gallego dejaron sus puestos para que entraran Marc Mateu e Iván Chapela, en un último intento por recuperar frescura y capacidad de amenaza en los metros finales. Y la apuesta terminó dando resultado. Cuando parecía que el Mallorca había conseguido inclinar definitivamente el encuentro a su favor, el Tenerife recuperó los mandos y protagonizó un último arreón que estuvo muy cerca de encontrar premio.
Con el Heliodoro volcado y la afición empujando a los suyos, los blanquiazules apretaron en busca de un gol que habían perseguido durante toda la tarde. Dani Fernández reclamó un penalti tras una acción dentro del área que el colegiado no consideró punible, en una jugada que volvió a levantar las protestas de los futbolistas y de la grada. Poco después llegó la ocasión más clara de ese tramo final. Nacho Gil armó un auténtico misil que obligó a Arnau Tenas a intervenir de nuevo con una parada de enorme mérito para evitar el tanto local.
El guardameta mallorquinista terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de su equipo, especialmente por sus intervenciones en los momentos de mayor empuje tinerfeño. El Tenerife acabó el encuentro instalado en campo contrario, con el público enchufado y la sensación de que el gol del triunfo podía llegar en cualquier momento.
El pitido final dejó un sabor agridulce en el Heliodoro. Los blanquiazules se quedaron sin una victoria que, por juego, personalidad y ocasiones, habían hecho méritos para conseguir. Ante uno de los principales aspirantes al ascenso, el equipo de Cervera volvió a demostrar que puede competir de tú a tú con cualquiera. Un partido muy igualado, de exigencia máxima y que, pese a no dejar los tres puntos en casa, debe servir al Tenerife para seguir creciendo y reforzar las buenas sensaciones.