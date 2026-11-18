El CD Tenerife activó desde el primer minuto el modo apisonadora. Antes de cumplirse los diez minutos de partido ya mandaba por 0-2 en el marcador, un resultado que dejaba la eliminatoria copera muy encarrilada y que reflejaba la enorme diferencia entre ambos equipos.
Ranos fue el encargado de abrir el marcador. En un saque de esquina ejecutado por Marc Mateu, Juanjo no llegó a conectar el remate de cabeza, pero el balón quedó muerto en el área para que el delantero armenio, completamente libre de marca, lo empujara al fondo de la portería defendida por Sergio Tienza.
El segundo tanto blanquiazul llegó apenas un minuto después, en el sexto. Juanjo Sánchez aprovechó un error del guardameta local para recuperar el balón, conservar la posesión y encontrar el momento oportuno para volver a batir la portería extremeña. El 0-2 hacía presagiar una tarde plácida para los de Cervera.
El Badajoz apenas conseguía inquietar a De Vuyst y el Tenerife, dueño absoluto de la situación, comenzó a administrar sus posesiones con tranquilidad. Aun así, no renunció a seguir haciendo daño. En el minuto 27, Jorge More estuvo a punto de firmar uno de los goles de la tarde con un auténtico misil desde larga distancia que terminó estrellándose en el larguero. Un disparo que, de haber encontrado portería, habría recorrido todos los resúmenes de la actual ronda copera.
Diez minutos después, Ranos volvió a aparecer para firmar su doblete. El armenio recibió un magnífico pase con el exterior de Gerard Valentín, que había irrumpido completamente solo por la banda. Tras controlar y deshacerse de Lolo con dos toques, el delantero conectó un disparo seco y potente que supuso el 0-3 y confirmó su protagonismo en el encuentro.
Todavía tuvo tiempo de buscar el hat-trick antes del descanso. En una posición algo escorada, Ranos terminó estrellando el balón en el lateral de la red, ante la desesperación de Juanjo, que esperaba el pase en una posición mucho más centrada y con la portería a su disposición.
No hubo más novedades en una primera mitad de absoluto dominio blanquiazul. El Tenerife apenas concedió ocasiones a su rival y encontró en su disposición defensiva, con tres centrales y dos carrileros largos, una fórmula eficaz para controlar el partido. El centro del campo también se impuso en prácticamente todas las disputas, dejando al Badajoz sin argumentos para discutir el dominio visitante.Tweets by CDTOficial