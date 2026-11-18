La postura de Álvaro Cervera sobre el choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel dista de la defendida por Gerard Piqué. El entrenador del CD Tenerife respondió ayer a las declaraciones del máximo accionista del FC Andorra, que cuestionó la sanción de 12 partidos impuesta al guardameta por el Comité de Disciplina de la RFEF.
El técnico blanquiazul considera que el exfutbolista debería revisar la jugada y sostiene que el desenlace pudo haberse evitado. “No es una acción de la que vemos todos los días, como parece que dice él”, afirmó el preparador tinerfeño.
En la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey frente al CD Badajoz, Cervera fue preguntado por las palabras de Piqué, quien defendió públicamente a su portero al entender que se le estaba castigando por las consecuencias de una acción fortuita y no por la propia jugada.
El preparador blanquiazul comenzó mostrando cierta comprensión hacia la posición del dirigente del Andorra, aunque dejó clara su discrepancia. “No he visto el vídeo de Piqué, pero he escuchado las declaraciones. Me imagino que él, como máximo accionista del Andorra, está en su papel y tiene que defender a sus jugadores y a su club, y así lo hace”, señaló.
Sin embargo, Cervera no comparte la interpretación de Piqué sobre lo sucedido el pasado 2 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López, cuando el choque entre el delantero blanquiazul y el guardameta terminó con la vida de Jesús de Miguel, fallecido al día siguiente. “Ha dicho que se castigan las consecuencias y no la acción, ¿no? Creo que él debería volver a ver la acción”, manifestó.
El entrenador del Tenerife, que hasta ahora había evitado pronunciarse públicamente sobre la actuación del portero, fue más allá al expresar su valoración sobre el lance. “No me he pronunciado públicamente ni lo voy a hacer, pero creo que se podía haber evitado. En mi ámbito cercano fuera del fútbol, tengo a gente que opina de forma diferente sobre este hecho, pero si dice que se está castigando la acción y no las consecuencias”, añadió.