El Costa Adeje Tenerife Egatesa no pudo con el Madrid CFF (0-3) que se aprovechó de la inferioridad numérica de las locales, tras la tempranera expulsión de Elba en el minuto 14. La central catalana agarró a Ubamba cuando encaraba en solitario la portería de Noelia Ramos. En un principio la colegiada sancionó la acción con tarjeta amarilla, pero el entrenador del Madrid CFF José Luis Sánchez Vera solicitó la intervención del FVS al considerar que la cartulina era roja. La colegiada Zulema González tras visionar la acción en el monitor, quitó la cartulina amarilla a Elba y le mostró la roja.
Esa acción fue determinante para que el Madrid CFF jugará a sus anchas sobre el tapete del Heliodoro Rodríguez López. Con dos delanteras muy verticales, Ubamba y Konan, más el partidazo de la exblanquiazul Sakina Ouzraoui, le bastó al cuadro madrileño para llevar mucho peligro sobre los dominios de Noelia Ramos.
El partido arrancó con alternancias en el juego, aunque fue el Madrid CFF el que avisó primero en el minuto 11 con un centro desde la banda derecha de Ubamba al corazón del área que no supo aprovechar Holt que disparó delante de Noelia por encima del larguero.
En el minuto 14 llegó la acción que condicionó el partido con la justa expulsión de Elba Vergés. Un pase en profundidad desde campo propio de Sakina Ouzraoiu lo recogió Ubamba que en carrera se marchó en solitario a la portería de Noelia. Elba agarró del brazo a la delantera de Tanzania derribándola y siendo la última defensa. Tras la intervención del Video Support la tarjeta amarilla inicialmente mostrada a Elba se cambió a roja. El equipo tinerfeño afrontó con inferioridad numérica más de hora y media de partido. En un terreno de juego con dimensiones más pequeñas, los espacios se reducen y se pueden controlar las acometidas del rival. Pero el Heliodoro es un campo de dimensiones grandes y los espacios los aprovechó el Madrid CFF para controlar el partido y matar al Costa Adeje al contragolpe, con los dos puñales que dispone en ataque.
Así, en el minuto 27 llegó el 0-1 para el Madrid CFF, tras un remate a bocajarro de Ubamba en el área chica que batió a Noelia. El partido lo manejó a su antojo las jugadoras de José Luis Sánchez Vera que amplió la ventaja en el tiempo de prolongación de la primera parte (45+1) con un obús desde el vértice del área que se coló por la escuadra de Noelia (0-2). Con ese marcador se llegó al descanso.
Tras la reanudación, Yerai Martín refrescó a su equipo con las entradas de Noe Salazar y Marina Martí en detrimento de las desacertadas Ari Mingueza y Gramaglia. El equipo blanquiazul salió con nuevos bríos, y en el minuto 55 un disparo dentro del área de Padilla lo sacó una rival debajo de los palos, y en la siguiente acción centró Zamanian al área y el balón pegó en el brazo de Carrasco. Yerai Martín solicitó la intervención del Video arbitraje por un posible penalti. La árbitra revisó la acción y determinó que la jugada estaba previamente anulada por manos de Padilla antes de las manos de Carrasco.
La puntilla llegó en el minuto 68 con un fulgurante contragolpe del Madrid CFF llevado por Ubamba que cedió a Konan para que rematara a placer el 0-3. Yerai Martín con el marcador imposible de remontar dio descanso a jugadoras que llevan muchos minutos en sus piernas como Patri Gavira, Zamanian y Quiles. Al terreno de juego saltaron Pisco (67′), Alba (76′) e Iratxe (76′).
El conjunto tinerfeño con mucho amor propio trató de acortar distancias en los minutos 78 y 79 en botas de Noe Salazar, que disparó a puerta vacía desde fuera del área pero el balón salió lamiendo el palo, tras un fallido despeje de una defensora visitante. También Natalia Padilla disparó dentro del área pero el balón fue repelido por la guardameta Paola que envió el esférico a saque de esquina.
El Madrid CFF dispuso de tres buenas ocasiones para ampliar el marcador. En el minuto 82 libre directo al borde del área que ejecutó Sakina saliendo el balón cerca del palo. La propia futbolista marroquí, en el 84, disparó de manera violenta al travesaño, y en el 90+2 Noelia Ramos salvó con el pie un disparo a bocajarro de Ale Gómez.
FICHA TÉCNICA:
0 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Cinta, Elba, Patri Gavira, Quiles, Zamanian, Mingueza, Henar, Natalia Padilla y Gramaglia. También jugaron Marina Martí, Noe Salazar, Pisco y Alba.
3 MADRID CFF: Paola, Carrasco, Lejeune, Taylor, Villafañe, Holt, Ana G., Sakina, Marina, Konan y Ubamba. También jugaron Alba Ruiz, Ale Gómez, Bebe, Mónica y Paula León.
GOLES: 0-1, min 27: Ubamba 0-2, min 45+1: Holt. 0-3, min 68: Konan.
ÁRBITRA: Zulema González. Mostró cartulina amarilla a las local Gavira y roja directa a Elba (14′). Por parte visitante, Villafañe, Holt, y Alba Ruiz.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. Alrededor de 2.000 espectadores.