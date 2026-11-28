El CD Tenerife salió del vestuario con buena actitud y dispuesto a plantarle cara a un Albacete que llegaba al encuentro en clara dinámica positiva. Sin embargo, la intensidad de los blanquiazules apenas duró diez minutos. Ese fue el tiempo que necesitó el conjunto manchego para hacerse con el control del partido y comenzar a explotar las debilidades defensivas de los visitantes.
En el minuto 9, Fabricio cometió el primer error grave en la salida de balón. Rober aprovechó el regalo para probar a Dani Martín, que respondió con seguridad y evitó el tanto en una ocasión muy clara. Pero el guardameta blanquiazul nada pudo hacer tres minutos después, cuando Víctor Valverde se sacó de la chistera un exquisito disparo que se coló por la escuadra. Un auténtico golazo, precedido por una mala defensa del Tenerife, que encajó muy mal el golpe.
Los de Álvaro Cervera acusaron el tanto y se vieron superados por un Albacete que pudo ampliar su ventaja en varias ocasiones. Enric Gallego fue el único que mantuvo el pulso competitivo de un equipo seriamente tocado.
En el minuto 32, More cruzó toda la línea defensiva para arrebatarle en el último instante un balón de gol a Corpas, que volvió a disponer de otra oportunidad muy clara tres minutos después. Dani Martín apareció nuevamente para detener un complicado disparo abajo y evitar que la diferencia fuera mayor.
Para completar una primera parte muy negativa, Viereck vio la tarjeta amarilla en el minuto 37, cerrando un primer acto para olvidar de un Tenerife que fue perdiendo fuelle hasta quedar a merced de un Albacete mucho más enchufado.