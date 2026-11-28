Un hombre de 62 años ha fallecido este sábado, 28 de noviembre, tras practicar submarinismo en El Hierro, pese a los intentos de reanimación del personal sanitario que lo atendió en el puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 09:59 horas, cuando el afectado se encontraba indispuesto a bordo de una embarcación que se dirigía al citado puerto.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias, una medicalizada, otra sanitarizada y una de soporte vital básico, para asistir al hombre.
En el momento inicial de la asistencia sanitaria, el afectado entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que los profesionales del SUC iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin conseguir revertir la situación. Finalmente, confirmaron su fallecimiento.
Hasta el puerto de La Restinga también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes y custodiaron el cuerpo a la espera de la autoridad judicial.