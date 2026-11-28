Un hombre de 30 años y una mujer de 40 han resultado heridos de carácter moderado tras sufrir las mordeduras de un perro en Tenerife, en un incidente registrado durante la noche de este viernes, 27 de noviembre, en el municipio de Arona.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron a las 23:59 horas en la calle Albani, donde se solicitó asistencia sanitaria para las dos personas afectadas.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, cuyos equipos atendieron a los heridos en el lugar del incidente.
Ambos presentaban heridas de pronóstico moderado, salvo complicaciones, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de asegurar la zona e instruir el correspondiente atestado.