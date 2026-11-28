La Laguna celebra este sábado, 28 de noviembre, una nueva edición de la Noche en Blanco, una de las principales citas comerciales y culturales del municipio. Desde las 10:00 horas y hasta pasada la medianoche, las calles y plazas del casco histórico acogen conciertos, espectáculos, mercados urbanos, talleres infantiles y actividades para toda la familia.
Más de 50 establecimientos comerciales participan con iniciativas propias en esta decimoséptima edición, que se desarrolla bajo el lema “Brillamos más cuando lo vivimos juntos” y que contará con actuaciones de artistas y grupos como M-Clan, Siloé, Los Sabandeños, Los Vinagres y Mambo Jambo.
La plaza de la Concepción acogió a las 11:00 horas la apertura oficial de una jornada que tiene como principal objetivo impulsar las compras en el comercio local, acompañadas de una amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio.
Más de 50 comercios participan en la Noche en Blanco
Los establecimientos laguneros se convierten en protagonistas de una celebración que también cuenta con mercados urbanos, como el Canary Market, y espacios dedicados a la artesanía, el diseño independiente y los pequeños emprendedores.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado la importancia de esta iniciativa para la economía municipal y las oportunidades de crecimiento que representa para el tejido comercial.
Por su parte, la concejala de Comercio y Turismo, Estefanía Díaz, ha señalado que la programación diurna busca favorecer las compras en los establecimientos del casco histórico, combinándolas con actividades culturales, familiares y gastronómicas.
Conciertos, espectáculos y actividades para toda la familia
La programación de la Noche en Blanco de La Laguna 2026 incluye propuestas como Ciudad de Cuentos, la calle del Deporte, talleres infantiles, espectáculos teatrales y actividades de danza inclusiva.
Entre las compañías y artistas participantes figuran la formación francesa Remue Ménage, El Carrusel, Habemus Teatro, Timaginas Teatro y Abián Díaz.
La música también ocupa un lugar destacado, con las actuaciones de Ruts & La Isla Music, a las 13:00 horas en la plaza Hermano Ramón, y El Vega, a las 13:30 horas en el entorno de la torre de la Concepción.
Durante el resto de la jornada, la programación musical contará con Los Sabandeños, Siloé, Los Vinagres, Mambo Jambo y M-Clan, además de otras formaciones canarias.
Actividades en la calle Heraclio Sánchez
La calle Heraclio Sánchez acoge hasta las 18:30 horas la iniciativa “Ven a conocer los centros ciudadanos”, que reúne exhibiciones de K-pop, sevillanas, folclore, teatro, talleres creativos y diferentes modalidades de baile.
La propuesta permite conocer el trabajo que desarrollan las asociaciones y colectivos vinculados a los 47 centros ciudadanos repartidos por los pueblos y barrios del municipio.
Refuerzo de guaguas y lanzadera gratuita para la Noche en Blanco
El Cabildo de Tenerife ha reforzado el transporte público con casi 5.000 plazas adicionales en las guaguas de TITSA, además de habilitar una lanzadera gratuita entre Alcampo y el Intercambiador de La Laguna.
La presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, ha animado a quienes tengan previsto acudir a la celebración a utilizar el transporte público, apoyar al comercio local y dejar el coche en casa.
Asimismo, el Ayuntamiento ha previsto zonas de estacionamiento en los aparcamientos de Alcampo y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, junto a un dispositivo especial de servicios municipales que dará cobertura a la celebración hasta su finalización.
|Artista
|Hora
|Escenario
|Wax Boogie
|20:45
|Plaza de la Junta Suprema
|Los Sabandeños
|21:00
|Teatro Leal
|Siloé
|21:15
|Torre de la Concepción
|Los Vinagres
|21:30
|Plaza del Cristo
|Mambo Jambo
|22:00
|Plaza de la Junta Suprema
|M-Clan
|23:00
|Plaza del Cristo
El concierto de Los Sabandeños requiere entrada, mientras que M-Clan prolongará su actuación hasta las 00:30 horas.