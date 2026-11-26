La Noche en Blanco de La Laguna 2026 estará marcada por las nubes, las temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla precipitaciones escasas para este sábado, 28 de noviembre, cuando las calles y plazas del casco histórico acogerán una nueva edición de esta cita comercial, cultural y de ocio.
A falta de dos días para la celebración, la previsión meteorológica apunta a una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 20 de máxima, por lo que será recomendable llevar ropa de abrigo, especialmente para quienes tengan previsto disfrutar de las actividades hasta última hora de la noche.
¿Lloverá durante la Noche en Blanco?
La previsión de la Aemet apunta a una jornada de intervalos nubosos, con tendencia a cielos más cubiertos conforme avance el día. Durante la primera mitad de la jornada se esperan lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte de la Isla.
Sin embargo, a partir del mediodía las precipitaciones serán más probables y frecuentes en las zonas de interior, donde podrán alcanzar una intensidad moderada, según el pronóstico de la Agencia.
Esta previsión cobra especial relevancia para la Noche en Blanco de La Laguna, puesto que buena parte de las actividades se desarrollarán durante la tarde y la noche al aire libre. No obstante, la posibilidad de precipitaciones no implica que vaya a llover de manera continuada durante toda la jornada.
La previsión apunta también a vientos flojos de componente norte y nordeste, mientras que la humedad relativa será elevada.
Abrigo y paraguas para ir a La Laguna
Las temperaturas frescas y la posibilidad de precipitaciones hacen recomendable acudir con ropa de abrigo y un paraguas o impermeable.
La situación meteorológica tendrá especial relevancia para quienes tengan previsto asistir a los conciertos, espectáculos y otras propuestas de ocio programadas al aire libre.
En cualquier caso, la previsión todavía puede experimentar cambios durante las próximas horas, por lo que conviene consultar las actualizaciones de la Aemet antes de desplazarse hasta el municipio.
Una nueva edición de LNB
La ciudad celebrará este sábado una de las grandes citas de su calendario comercial y cultural, apenas ocho días después del encendido del alumbrado navideño.
El Ayuntamiento de La Laguna ha preparado una programación que incluye actuaciones musicales, teatro en la calle, actividades familiares, propuestas deportivas y diferentes iniciativas en museos y espacios culturales.
Entre las actividades que regresan este año figuran Canary Market, Ciudad de Cuentos y la calle Deporte, además de espacios destinados a propuestas inclusivas.