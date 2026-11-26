“Nadie pondría su vida en el mar si la tierra fuera segura”. Con estas palabras, la abogada especializada en extranjería y derechos humanos Loueila Sid Ahmed Ndiaye reflexionó sobre la realidad migratoria de Canarias durante su intervención en El perro andaluz, el programa de Manu Sánchez emitido este miércoles, 25 de noviembre, en La 1 de Televisión Española (TVE).
El espacio se trasladó al Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde la letrada de origen saharaui cuestionó el uso de expresiones como “crisis migratoria”, “invasión” o “efecto llamada” y denunció las dificultades que encuentran los ciudadanos africanos para acceder a Europa por vías legales.
Su intervención se produjo en plena emergencia migratoria en El Hierro, tras varias jornadas de llegadas de cayucos a la Isla.
“Pensemos que en Canarias la primera embarcación llegó en el año 94. Llevamos 32 años recibiendo embarcaciones”, recordó la abogada, quien considera que la migración forma parte de la realidad del Archipiélago desde hace décadas.
“Mientras se rotula como crisis migratoria y se habla de presión migratoria, la realidad es que lo que tenemos son llegadas”, sostuvo.
Por qué los migrantes llegan en cayucos y no en avión
Una de las cuestiones que abordó Loueila Sid Ahmed Ndiaye durante su conversación con Manu Sánchez fue la dificultad de los ciudadanos africanos para obtener visados que les permitan viajar de manera regular a Europa.
La abogada aseguró que en 2024 se produjeron más de 700.000 denegaciones de visados y puso como ejemplo su experiencia profesional con personas que intentan llegar cumpliendo la normativa de extranjería. “Empuja a que la gente se juegue la vida en el mar”, afirmó.
También cuestionó que quienes emprenden la ruta atlántica tengan que desembolsar cantidades de entre 1.500 y 3.000 euros para viajar en una embarcación, cuando podrían destinar ese dinero a realizar el trayecto por vía aérea si dispusieran de la documentación necesaria.
“Gente que viene después aquí, que quiere trabajar, que quiere regularizar su situación y que quiere contribuir, al final la empujamos y la abocamos a que tenga que jugarse la vida en el mar”, denunció.
La letrada recordó que, desde la llegada de la primera patera a Canarias en 1994, cerca de 300.000 personas han alcanzado las costas de las Islas a través de esta ruta migratoria.
“En ese mar se ahoga gente intentando llegar”
Sid Ahmed Ndiaye también relacionó el aumento de las llegadas durante determinadas épocas del año con las condiciones meteorológicas favorables para la navegación. Recordó que durante los primeros meses de 2026 se había registrado un descenso de las llegadas, antes del repunte experimentado en las últimas semanas.
La abogada contrapuso las condiciones climáticas que permiten disfrutar de las playas canarias durante el otoño con la situación de quienes intentan alcanzar el Archipiélago por mar. “Hay gente que en ese mismo mar donde nosotros nos bañamos se ahoga intentando llegar”, lamentó.
Asimismo, puso como ejemplo los recientes naufragios de embarcaciones en Senegal y cómo, pese a conocer lo sucedido, otras personas volvieron a intentar la travesía pocos días después.
Sesgos en las políticas migratorias
Durante la entrevista, Manu Sánchez preguntó a la abogada qué opinión le merecía el uso del término “invasión” para referirse a las llegadas de migrantes.
Sid Ahmed Ndiaye respondió recurriendo a las cifras de población africana residente en Canarias, que situó en aproximadamente un 2,7 %, y recordó que buena parte de quienes llegan por vía marítima continúan posteriormente su viaje fuera del Archipiélago.
También cuestionó las diferencias en el trato dispensado a las personas refugiadas en función de su procedencia y denunció la existencia de sesgos en las políticas migratorias.
La abogada rechazó, además, que se atribuyan las llegadas al denominado “efecto llamada”, frente a las circunstancias que, según explicó, empujan a miles de personas a emprender la ruta atlántica.
Criminalización de los menores
Otro de los asuntos abordados durante su intervención fue la criminalización de los menores extranjeros no acompañados y la percepción social de los jóvenes migrantes.
“Cuando uno busca dentro de las personas migrantes a un delincuente, lo va a encontrar”, señaló, antes de recordar que entre estas personas también hay deportistas, profesionales, músicos y trabajadores.
La abogada reivindicó la trayectoria de los jóvenes que llegaron a Canarias siendo menores y que, tras abandonar el sistema de protección al alcanzar la mayoría de edad, compaginan sus estudios con un empleo. “Los jóvenes que han llegado aquí ahora mismo están trabajando y estudiando”, aseguró.
“Todo depende de las gafas con que queramos mirar la realidad de la gente”, añadió, en alusión a la forma en que se construye el discurso sobre la migración.
Loueila Sid Ahmed Ndiaye, la abogada canaria premiada por el Ministerio de Igualdad
Loueila Sid Ahmed Ndiaye es una abogada canaria de origen saharaui especializada en derecho de extranjería y derechos humanos. Nacida en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, reside en Canarias desde 1999, cuando llegó siendo niña a través del programa Vacaciones en Paz, una iniciativa que permite a menores saharauis pasar los meses de verano con familias de acogida.
Se graduó en Derecho por la Universidad de La Laguna en 2016 y completó su formación de acceso a la abogacía en 2018. Forma parte de la Comisión de Inmigración y Derechos Humanos del colegio profesional lanzaroteño y de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España.
Su actividad profesional está vinculada al asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos de las personas migrantes, especialmente de quienes llegan por vía marítima a las costas canarias.
En noviembre de 2023, la abogada fue reconocida por el Ministerio de Igualdad con uno de los galardones que concede anualmente con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Además de su labor jurídica, participa en actividades de divulgación sobre migración, derechos humanos e identidad.
Durante su intervención en El perro andaluz, Sid Ahmed Ndiaye recordó su propia experiencia como menor saharaui y reivindicó el humor como mecanismo de resistencia frente a las dificultades y los discursos de odio. “El odio no nos va a hacer ser más felices, sino más infelices”, afirmó.