El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles una reunión urgente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reclamar una respuesta extraordinaria de la Unión Europea ante la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago, que ha recibido a más de 16.000 migrantes en lo que va de noviembre.
En una carta remitida a la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, Clavijo advierte de que los recursos disponibles resultan insuficientes para afrontar una emergencia que ha alcanzado niveles “sin precedentes”.
“La situación es insostenible y exige una respuesta inmediata, coordinada y eficaz por parte de Europa”, señala el presidente autonómico.
La petición se produce después de que El Hierro recibiera este martes a más de 2.000 migrantes en una sola jornada. Según los datos trasladados por el Gobierno de Canarias, noviembre de 2026 se ha convertido ya en el mes con más llegadas en los 32 años de historia de la ruta migratoria atlántica hacia las Islas.
Clavijo reclama una respuesta extraordinaria de Europa
El presidente canario recuerda en su escrito que el Archipiélago constituye una de las fronteras exteriores de la Unión Europea y sostiene que la gestión de la emergencia migratoria no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones canarias y españolas.
Clavijo considera que la magnitud de las últimas llegadas obliga a activar mecanismos extraordinarios de apoyo y reclama una mayor corresponsabilidad de las instituciones comunitarias. “La Unión Europea debe traducir sus principios de solidaridad en actuaciones concretas, inmediatas y eficaces”, recoge la carta.
El jefe del Ejecutivo autonómico agradece también la respuesta del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, con quien ya se mantuvo una reunión de trabajo para analizar la situación de Canarias.
Sin embargo, considera que el incremento de las llegadas durante los últimos días hace necesario elevar las conversaciones al máximo nivel institucional de la UE.
Una reunión urgente la próxima semana
Clavijo ha planteado a Von der Leyen la posibilidad de mantener una reunión por videoconferencia o desplazarse a Bruselas durante la próxima semana, acompañado por una delegación del Gobierno de Canarias.
El objetivo del encuentro es exponer directamente la situación del Archipiélago, evaluar la capacidad de los recursos de acogida y abordar las medidas extraordinarias que podría activar la Comisión Europea.
El presidente autonómico concluye su petición reclamando una actuación inmediata de las instituciones comunitarias ante el alcance de la emergencia migratoria. “Canarias necesita una respuesta europea a la altura de una crisis europea”, sentencia Clavijo.