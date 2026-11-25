Las temperaturas bajarán este miércoles, 25 de noviembre, en buena parte de Canarias, especialmente en medianías y zonas del interior, en una jornada marcada por las lluvias en el norte de las Islas y las rachas de viento que podrán ser localmente muy fuertes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima previstos en Valverde, en El Hierro, y los 24 grados de máxima que se alcanzarán en Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de La Gomera, Arrecife y Puerto del Rosario.
El alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte en distintos puntos del Archipiélago. Las precipitaciones serán especialmente frecuentes en las medianías del norte de las Islas de mayor relieve, mientras que en La Palma podrán ser localmente persistentes.
En cuanto al estado del mar, la Aemet prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de uno a dos metros.
La previsión de la Aemet en Canarias, isla por isla
Tenerife
Predominarán los cielos nubosos en el norte de la Isla, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías del nordeste. En el resto habrá intervalos nubosos.
Las temperaturas experimentarán un descenso moderado en medianías, mientras que apenas variarán en las zonas costeras.
El alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste. En las cumbres centrales, el viento será flojo y de dirección variable, tendiendo a componente norte durante la segunda mitad del día.
- Santa Cruz de Tenerife: 19-24 ºC.
La Palma
Los cielos nubosos predominarán en el norte y este de la Isla, donde se esperan lluvias que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías. En el oeste habrá intervalos nubosos.
Las temperaturas bajarán de forma moderada en medianías y cumbres. El viento podrá dejar rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste, así como en la zona de El Paso.
- Santa Cruz de La Palma: 19-23 ºC.
La Gomera
Se esperan intervalos nubosos, con predominio de los cielos cubiertos en el norte y probables lluvias débiles y ocasionales, más frecuentes en medianías.
Las temperaturas descenderán en medianías y cumbres, especialmente en las orientadas al sur. El viento podrá registrar rachas localmente muy fuertes en las vertientes noroeste y este.
- San Sebastián de La Gomera: 20-24 ºC.
El Hierro
Habrá intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, principalmente en medianías.
Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en medianías y zonas altas. Existe una baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste.
- Valverde: 15-19 ºC.
Gran Canaria
Predominarán los cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. En el sur estará poco nuboso, con algunos intervalos durante la mañana.
Las temperaturas bajarán de forma moderada en el interior. La Aemet prevé rachas localmente muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste, sin descartarlas en cumbres.
- Las Palmas de Gran Canaria: 20-23 ºC.
Fuerteventura
Se esperan intervalos nubosos, con tendencia a cielos poco nubosos en el sur durante la tarde. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional en el norte.
Las temperaturas máximas registrarán un descenso ligero a moderado, especialmente en el interior, y el alisio soplará con intervalos localmente fuertes.
- Puerto del Rosario: 19-24 ºC.
Lanzarote
Habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas máximas descenderán de forma ligera a moderada, mientras que las mínimas apenas variarán. El alisio soplará moderado, con intervalos localmente fuertes.
- Arrecife: 19-24 ºC.