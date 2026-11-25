Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, encabeza la lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. Este 29N, la formación, que concurre en solitario, se juega lograr representación en Madrid con agenda propia, progresista y canaria.
-La primera propuesta de vuestro programa es una Ley de Residencia que regularía el acceso y el empadronamiento según la capacidad de carga de cada Isla. ¿Qué ocurriría con una persona que migra buscando un futuro mejor y quiere establecerse en una Isla que ya ha superado esos límites?
“Nuestra propuesta responde a criterios de sostenibilidad, no al origen o la procedencia de las personas, frente a las acusaciones de xenofobia de algunos partidos estatales. Se deberá respetar el derecho de asilo y la protección internacional, así como tener en cuenta la reagrupación familiar, el arraigo y otras situaciones similares. Estas medidas requerirán un debate político y social amplio. Creemos que existe una mayoría ciudadana favorable al diagnóstico: Canarias no es sostenible si la población sigue creciendo a este ritmo. Después, la aplicación habrá que medirla bien y hacer las cosas correctamente para que nadie se quede por el camino”.
-Hace dos años y medio, la ciudadanía canaria salió a la calle para reclamar un cambio de modelo. ¿Qué se le puede exigir a quien gobierne en Madrid para responder a esa demanda?
“Lo primero es que Canarias pueda hacer uso de la riqueza que genera. Por eso defendemos la transferencia de competencias, por ejemplo, sobre los aeropuertos, infraestructuras estratégicas de las que depende nuestro principal motor económico y sobre las que no tenemos ningún control ni acceso a los recursos que generan. Esa riqueza podría destinarse a diversificar nuestra economía. El Estado también tiene que poner de su parte, porque somos un territorio frágil, dependiente del turismo de masas y con una economía extractiva y menos diversificada que otras del país”.
-¿Qué diferencia a Drago del resto de partidos nacionalistas canarios?
“Se puede ser una fuerza de obediencia canaria y defender políticas conservadoras que beneficien a las élites, o apostar por políticas progresistas: diversificar el modelo económico, frenar la turistificación, redistribuir la riqueza, aumentar los salarios y ampliar derechos y libertades. En otros territorios del Estado conviven fuerzas de obediencia territorial de distinto signo político que se ponen de acuerdo para reclamar competencias y recursos. Después, en la gestión de esas competencias y esos recursos, cada uno tiene que dar su propia batalla. Hay que enfrentarse a quienes intentan perpetuar el modelo y gobernar para las élites. Pero, para llegar a esa pelea, primero hay que tener las competencias y los recursos”.
-En Cataluña, fuerzas nacionalistas de izquierda y derecha han coincidido en torno al independentismo. ¿Pueden los intereses del Archipiélago acercar a Drago y CC?
“Los intereses de Canarias serán nuestra prioridad y quien comparta nuestras propuestas será bienvenido, al margen de su signo ideológico. Consideramos que todas las formaciones que han gobernado hasta ahora son responsables de la situación del Archipiélago, independientemente de que se sitúen a la izquierda o a la derecha, o sean de obediencia estatal o canaria”.
-¿Entiende que las disputas entre formaciones de izquierda, a menudo más allá de las diferencias ideológicas, estén decepcionando al electorado progresista canario?
“Claro que lo entiendo. Estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso: antes incluso de las elecciones, las fuerzas de la izquierda estatal y Nueva Canarias ya habían comenzado a protagonizar disputas y a trasladar a Canarias las tensiones del resto del Estado. Quienes se están acuchillando públicamente son responsables de la desafección hacia la izquierda y del desplazamiento de parte de su electorado hacia la derecha y la extrema derecha”.
-¿No considera que Drago haya sido partícipe de esa lucha?
“No, por supuesto que no. Hemos seguido nuestro rumbo: trabajar, presentar propuestas y denunciar lo que consideramos necesario. Somos un espacio político libre y no hemos fingido una unidad con organizaciones que ni siquiera son capaces de concurrir juntas a las elecciones. No somos partícipes de estos espectáculos ni del engaño al electorado que suponen”.
-¿Qué condiciones pondría su partido para apoyar un Gobierno progresista y qué posición mantendría ante un Ejecutivo de PP y Vox?
“No permitiremos un Gobierno de PP y Vox bajo ningún concepto, ni con nuestro voto ni con una abstención. Pero el apoyo a un Ejecutivo progresista tampoco será gratis. Se acabó la época en la que bastaba con ofrecer a Canarias algunos recursos para una carretera o una obra”.