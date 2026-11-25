De su trayectoria se desprende que es un gestor, no un tecnócrata ni un burócrata de partido. Gustavo González de Vega encabeza la lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Llega a esta candidatura desde el puesto de viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. Fue vicepresidente de Proexca y delegado de Hacienda en la Zona Franca de Tenerife en la época de Mariano Rajoy.
-¿Cómo están los ánimos en el PP tras lo de 2023?
“Ahora mismo hay mucha ilusión. Estamos pateando cada barrio y cuando entras en un comercio lo notas. Te dicen: Queremos cambio, hace falta, es necesario. Nosotros estamos con mucha fuerza y ganas. Sin exceso de confianza. Autocomplacencia, ninguna. Tenemos muy claro que hay que trabajar hasta el último minuto y con la esperanza, por supuesto, de que se produzca el cambio”.
-Ya lo anunció Feijóo: “¡Hay que jugar la final!”.
“¡Exacto! Coincido con Alberto Núñez Feijóo en que el cara a cara fue una victoria, pero en un partido clasificatorio”.
-Mientras no se metan goles en propia puerta…
“No debemos fiarnos de las encuestas. El pulso de la gente me transmite ganas de cambio. Hay cansancio, hastío, por estos ocho años de Pedro Sánchez”.
-Aparte de eso, ¿qué ha predominado en esta campaña?
“Personalmente, dado el trato con los autónomos durante mis casi cuatro años de gobierno regional junto a Manuel Domínguez, he podido hablar con muchísimos de ellos. Hemos compartido inquietudes e impresiones sobre las medidas que hemos adoptado. Para responder a la pregunta, la economía cotidiana, la cercana, se encuentra entre las principales preocupaciones ciudadanas”.
-¿El REF corre algún peligro?
“En absoluto. Llevo 24 años gestionando y me he dedicado a defender y promocionar el REF; convencido de que no es un privilegio, sino un derecho de los canarios. Lo que sí procede es vigilar su permanencia y que haya un Gobierno nacional que lo respalde de verdad. De hecho, está recogido en el programa. Queremos una financiación autonómica separada del Régimen Económico y Fiscal”.
-¿Es compatible la defensa del Régimen Económico y Fiscal con eso que llaman regiones ultraperiféricas de la UE, habida cuenta de que la situación de Canarias es particular?
“Se refuerzan mutuamente. Los fondos europeos se adaptan a la realidad de nuestra lejanía y fragmentación. Por cierto, el Posei [programa de opciones específicas] también está en el programa nacional del PP”.
-¿Cuál es la relación entre el turismo y los incentivos fiscales?
“El turismo es el motor de la economía canaria, por lo que supone de contribución al PIB, empleo e incluso por la recaudación tributaria que genera. Ocurre que los incentivos fiscales no se destinan, de forma mayoritaria, a este sector”.
-¿Por qué les cuesta tanto a los políticos ponerse de acuerdo ante la crisis migratoria?
“Básicamente, por la ausencia de una política de Estado coherente: carácter preventivo, anticipación… Cuando se gestiona un fenómeno complejo y humanitario a golpe de improvisación, sin coordinación con las comunidades frontera y trasladando la presión a las islas, el desacuerdo se cronifica”.
-¿Frontex sí y la Armada no?
“Las prioridades del Partido Popular son proteger las costas y, sobre todo, salvar vidas en el mar y desalentar las redes que trafican con seres humanos. Por eso, proponemos el refuerzo del Frontex [Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas]. El despliegue de las Fuerzas Armadas españolas ya se hizo durante la operación Noble Centinela, en 2006, con Zapatero”.
-El de los menores es un problema grande, ¿no?
“Exigimos consenso, seriedad, transparencia, recursos y criterios justos para la distribución territorial”.
-¿La emergencia habitacional casa con el reto demográfico?
“Existe una conexión, sin ser exactamente lo mismo. Por un lado, se necesitan más viviendas -protegidas y asequibles-, agilidad urbanística, seguridad jurídica, facilidades para los jóvenes… El crecimiento poblacional obliga a pensar a largo plazo”.
-¿La idea de exigir 10 años de empadronamiento para comprar una casa y limitar la propiedad a dos inmuebles en municipios distintos la fueron a buscar a Corea del Norte?
“¡Madre mía! Del Partido Popular no ha salido. Los parches inviables no construyen ni una sola vivienda. En un Estado de derecho y dentro de la Unión Europea, las medidas tienen que ser legales, viables y eficaces. Los titulares grandilocuentes no arreglan problemas”.
-¿El “modo canario” es propaganda cursi?
“Si se queda en un eslogan vacío, sí. No lo es si se traduce en el respeto y la defensa serena pero firme de nuestras islas”.