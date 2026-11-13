Comienza una campaña con incierto final en la que se peleará cada voto

Los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo día 29 celebraron en la noche de ayer diferentes actos de presentación de sus candidatos y la tradicional pegada de carteles, con lo que se dio inicio a una campaña electoral cuyo final está por escribir y en la que habrá que pelear cada voto. Los candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña hicieron lo propio y dieron comienzo a 15 días frenéticos para conseguir uno de los siete escaños que corresponden al territorio.
Así, el PSOE se reunió en su sede de la capital tinerfeña con la presencia de José Antonio Valbuena, cabeza de lista al Congreso, Marta Arocha, Pedro Martín y Alicia Álvarez. Valbuena, afirmó que el PSOE afronta estos días con “vocación de ganar” y con una campaña “de calle, de gente a gente”.
La candidata de Coalición Canaria–Primero Canarias, Cristina Valido, hizo un llamamiento a la participación, animando a los canarios y canarias a acudir a las urnas “con una única prioridad: defender los intereses de Canarias por encima de cualquier otro”. Durante el acto, en el que participaron los candidatos al Senado Alfonso Cabello y Patricia León, Valido reivindicó la importancia de contar con una voz propia en Madrid “sin depender de los intereses de los partidos estatales”.
El Partido Popular eligió también la capital para arropar a su candidato, Gustavo González de Vega, que estuvo acompañado por el líder del PP, Manuel Domínguez, entre otros compañeros. González de Vega, situó a los trabajadores autónomos y a los pequeños empresarios entre las prioridades de la política económica del Partido Popular.
La candidata de Unión del Pueblo Canario (UPC), Marisol Collado, pegó sus carteles de forma simbólica en La Laguna, acompañada del resto de candidatos y de simpatizantes de la confluencia. Collado puso el acento en el voto útil: “Las encuestas nos dan posibilidades y el voto útil puede ser el voto de UPC, que se lo estamos disputando a la ultraderecha”, dijo.
Por su parte, Drago Canarias celebró la apertura de campaña en el barrio chicharrero de Ofra, con la participación de su candidato al Congreso, Alberto Rodríguez.