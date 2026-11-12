El CIS da la victoria al PSOE y niega la mayoría a un pacto PP-Vox

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.
En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% (ocho punto menos que en 2023) y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.
La ventaja del PSOE sobre el PP ronda los ocho puntos (7,8), si bien para revalidar un gobierno de coalición necesitaría a todos los socios de izquierda, nacionalistas e independentistas.
Según el CIS, el Frente Amplio cae al 4,7% con entre 7 y 11 diputados, muy por debajo de lo que logró Sumar en 2023. Eso sí, el grupo plurinacioonal también podría obtener diputados con el Front Valencià (1,6% y de cuatro a seis diputados); la coalición canaria Unidad del Pueblo Canario (UPC) que también incluye a Podemos, a la que se atribuye un 0,2% y hasta dos diputados; y la coalición balear Ara Més-Front Ampli (0,2% y opciones de un escaño).
El sondeo se basa en 45.074 entrevistas telefónicas realizadas a electores de 4.190 municipios de 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una de las muestras más grandes con las que ha trabajado el CIS.
El trabajo de campo se realizó entre el 7 y el 30 de octubre, con lo que sólo al final pudieron registrarse los ecos de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), pero aún no se había producido la dimisión de Óscar Puente como titular de Transportes.
El PSOE doblará en escaños al PP en Canarias, Vox opta hasta 4 y CC se quedará fuera, según el CIS
El macrosondeo preelectoral da al PSOE la victoria en las próximas elecciones en las circunscripciones de Canarias, con el doble de escaños que PP, al que iguala Vox, mientras que Unidad del Pueblo Canario (UPC) llegaría hasta 2 diputados y CC-Primero Canarias se quedaría sin representación.
De los quince escaños que se reparten en Canarias, el PSOE obtendría entre 6 y 8; el PP, entre 3 y 4; Vox entre 3 y 4; UPC entre 0 y 2; y CC-Primero Canarias, ninguno, según el pronóstico del Centro de Investigaciones Sociológicas.
En la provincia de Las Palmas, la encuesta asigna al PSOE entre 3 y 4 escaños; al PP, dos; a Vox, dos; y a Unidad del Pueblo canario, entre 0 y 1.
En Santa Cruz de Tenerife, el PSOE obtendría entre 3 y 4 escaños; el PP, entre 1 y 2; Vox, entre 1 y 2; y UPC, entre o y 1.