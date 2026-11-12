La Guardia Civil sospecha que Ábalos recurrió al exchófer de Sánchez para financiar una casa a su pareja en Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos “habría recurrido” al señalado como chófer de Pedro Sánchez en su carrera hacia el liderazgo del PSOE, Cristian Corvillo, para conseguir dinero con el que su pareja, Andrea de la Torre, se comprara una casa en Madrid.
En un informe al que ha tenido acceso Europa Press y remitido por los agentes al juez del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, apunta a la presunta intervención de Corvillo, que fue detenido la semana pasada y puesto en libertad horas después, “en la canalización de fondos destinados al entorno de Ábalos, en un contexto marcado por el cobro de contraprestaciones económicas vinculadas a empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos”.
Y ponen el foco en el 12 de febrero de 2024, cuando De la Torre –también arrestada– recibió 65.000 euros en concepto de “préstamo” a través de una empresa portuguesa vinculada a un tercero. “Posteriormente, Andrea habría destinado estos fondos a la adquisición de la denominada Casa de Cerro del Murmullo”, en el distrito de Vallecas, en Madrid, indican.
La UCO señala que la “proximidad temporal” entre “la necesidad económica manifestada por Ábalos y la búsqueda de financiación para adquirir una vivienda para Andrea, unida al posterior encuentro mantenido con Corvillo, apuntaría a que el exministro”, que fue destituido en julio de 2021, “habría recurrido a este último para obtener esa financiación”.
“Esta hipótesis encuentra respaldo en la práctica coincidencia entre la cantidad que Ábalos buscaba y el precio de compraventa de la Casa de Cerro del Murmullo, así como en los elementos que apuntan a una posible capacidad de influencia de Corvillo”, que sitúan como empresario, sobre el tercero que le proporcionó la financiación.
Según los agentes, Corvillo habría recurrido a terceras personas para intervenir en determinadas actividades económicas, “evitando figurar directamente en las sociedades implicadas”, si bien precisan que del análisis de los mensajes intercambiados con Aldama “se colige que tendría cierta ascendencia” sobre la empresa que prestó el dinero a De la Torre.
La casa y una plaza de aparcamiento por 125.000 euros
A ello añaden que, en abril de 2024, De la Torre adquirió dos bienes inmuebles por un monto total de 125.000 euros, que “habría satisfecho mediante dos cheques y una transferencia, empleando para ellos los fondos anteriormente recibidos”.
La UCO expone que el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos ha permitido observar que Ábalos, a finales de 2023, realizó gestiones para obtener financiación destinada a dicha adquisición. “En concreto, contactó con una entidad financiera para tramitar la constitución de una hipoteca por importe de 130.000 euros a nombre de Andrea. En el marco de estas gestiones, las evidencias apuntan a que habría recurrido a Corvillo”, abunda.
Encuadra los hechos en un contexto en el que Ábalos había manifestado “tener falta de liquidez” y buscaba financiación para que De la Torre adquiriera un inmueble.
Fue finalmente el 19 de abril de 2024 cuando la mujer –explica– adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros, concretamente un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento ubicada en el mismo edificio.
“La compra de la Casa de Cerro del Murmullo se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose la práctica totalidad del pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria”, resaltan.
Y de fechas anteriores, de diciembre de 2022, la UCO destaca un intercambio de mensajes entre Aldama y Corvillo “del que se desprende que este último mantenía comunicación directa con Ábalos, a quien había ofrecido un perro”. “Cristian, ahora Andrea está que quiere el perro. ¿Cuándo sería y dónde?”, le habría escrito el exministro.
Seis detenidos y requerimientos en ADIF
Fue el pasado 6 de noviembre cuando agentes de la UCO, en un operativo desplegado junto con la Fiscalía Anticorrupción por orden del juez en una pieza del caso entonces declarada secreta, detuvieron a Corvillo, a su hermano Rubén, a De la Torre y a los empresarios Rafael Bascón, Jorge Pérez y Santiago Barrera, vinculados presuntamente con empresas de la presunta trama.
Corvillo fue detenido, según el informe, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y los agentes intervino en su casa de Córdoba siete teléfonos móviles, un ordenador, una tablet, discos duros y documentación.
A su hermano Rubén, arrestado por presuntos blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, le incautaron dos teléfonos móviles.
Por su parte, la expareja de Ábalos fue detenida en una casa de Ábalos en Valencia por un presunto delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil intervino allí cinco teléfonos móviles, dos tablets y cuatro ordenadores, mientras que en su vivienda en la capital no hicieron registro “al encontrarse alquilado a terceras personas ajenas o sin relación con los hechos investigados”.
Asimismo, fue arrestado Pérez, administrador de la sociedad portuguesa, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y la UCO le incautó dos teléfonos móviles, un ordenador y una tablet, y registró la sede de una de sus empresas en Sevilla y en la localidad cordobesa de Montilla, donde encontraron documentos relacionados con la otra mercantil lusa.
También fue detenido Barrera por supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, que figuraría como administrador de dos empresas vinculadas a Aldama junto con el hermano de Corvillo con la finalidad de que el conseguidor no apareciera “directamente vinculado a las operaciones que pudieran llevar a cabo esas mercantiles”, según la Guardia Civil.
La UCO se personó además en la sede de Adif y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) para requerir documentación relativa a varias contrataciones con otras empresas, así como en la sede de estas para recabar información.