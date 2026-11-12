Marlaska veta los gases lacrimógenos y ordena investigar las cargas policiales de la huelga general

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado que la Policía Nacional deje de utilizar gases lacrimógenos en los dispositivos de control de manifestaciones. La decisión llega después de las cargas policiales registradas durante la huelga general del miércoles 11 de noviembre, cuyas actuaciones serán objeto de investigaciones específicas.
Según fuentes del Ministerio del Interior, Marlaska ha solicitado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de investigaciones para esclarecer las intervenciones de los agentes durante la jornada de movilizaciones.
Estas pesquisas se desarrollarán al margen de los mecanismos habituales de supervisión interna que utiliza la Policía Nacional para comprobar que sus actuaciones se ajustan a las normas vigentes.
La decisión se produce después de las críticas de organizaciones sindicales y partidos políticos por las intervenciones policiales contra manifestantes y piquetes informativos en distintos puntos de España.
Marlaska ordena dejar de utilizar gas lacrimógeno en manifestaciones
Una de las medidas más relevantes anunciadas por Interior afecta directamente a los medios empleados por los agentes para controlar las concentraciones.
Marlaska ha dado instrucciones para que, en adelante, no se utilice gas lacrimógeno en los dispositivos policiales de control de manifestaciones.
La orden llega después de una jornada marcada por las denuncias sindicales sobre el uso de la fuerza y de agentes irritantes contra participantes en la huelga.
Uno de los episodios más destacados se produjo en Mercamadrid, donde los sindicatos denunciaron el empleo de gas pimienta contra los piquetes concentrados durante la madrugada.
Las actuaciones policiales también provocaron críticas en otros puntos del país, entre ellos las cocheras del Metro de Granada y de autobuses de Madrid.
Más de 1.100 incidencias y 47 detenidos durante la huelga
El Ministerio del Interior ha facilitado un balance provisional de 1.144 incidencias y 47 detenciones relacionadas con la huelga general del 11 de noviembre, según los datos recopilados por la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta las 23.00 horas.
Madrid fue el territorio con más arrestos, con 20 detenidos, seguido de Valencia, con seis. En Málaga y Almería se contabilizaron cuatro detenciones en cada provincia, mientras que Granada y Castellón registraron tres.
Además, hubo dos detenciones en Zamora y una en cada uno de los siguientes territorios: Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.
Interior ha precisado que las cifras son provisionales y no incluyen los datos de Cataluña ni del País Vasco, donde intervinieron las respectivas policías autonómicas.
La huelga general, convocada por organizaciones sindicales y colectivos sociales, estuvo centrada en reivindicaciones relacionadas con el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y la defensa de los servicios públicos.
Bolaños descarta la dimisión de Marlaska
Las críticas a las actuaciones policiales también han provocado reacciones dentro del Gobierno.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese de Grande-Marlaska, pese a reconocer que algunas imágenes de las intervenciones policiales no le han gustado.
En una entrevista concedida este jueves a Radio Nacional de España (RNE), Bolaños ha defendido la continuidad del titular de Interior y ha señalado que corresponderá a los mandos policiales determinar si se produjo un uso desproporcionado de la fuerza.
El ministro ha asegurado que “en absoluto” está en cuestión la continuidad de Marlaska, después de que formaciones como Frente Amplio y Podemos reclamaran su salida del Gobierno.
Bolaños también ha destacado que la mayoría de las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica, con miles de participantes que salieron a las calles para reclamar mejoras salariales y medidas que faciliten el acceso a una vivienda.
La apertura de las investigaciones deberá permitir esclarecer las circunstancias de las intervenciones cuestionadas y determinar si las actuaciones policiales se ajustaron a los protocolos establecidos.