Vox plantea reducir el gasto público en 112.000 millones de euros mediante una revisión de las subvenciones de la Administración central y las transferencias a las comunidades autónomas. La formación de ultraderecha también propone una rebaja de impuestos superior a los 40.000 millones de euros.
Así lo ha explicado este jueves el portavoz de Economía, Energía y Desregulación del partido, José María Figaredo, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg y recogida por Europa Press.
El responsable económico de Vox ha situado en 224.000 millones de euros las partidas susceptibles de revisión. De esa cantidad, plantea eliminar la mitad mediante lo que considera un “recorte moderado”.
Las partidas de gasto que Vox quiere revisar
La propuesta económica de la formación contempla actuar sobre dos grandes bloques: los 44.000 millones de euros correspondientes a subvenciones de la Administración central y los 180.000 millones destinados a transferencias a las comunidades autónomas.
Figaredo asegura que el ajuste no afectaría a la sanidad, la educación, la dependencia, la Justicia ni la seguridad, aunque no ha detallado qué partidas concretas permitirían alcanzar la reducción anunciada.
“El mayor enemigo de España es el déficit”, ha sostenido.
La magnitud del ajuste planteado por Vox equivale aproximadamente al 6,5% del producto interior bruto (PIB) español, según los cálculos publicados por El País. El periódico sitúa esta reducción en dimensiones similares a las del recorte aplicado por el presidente argentino, Javier Milei, durante su primer año de mandato.
Una rebaja de impuestos superior a los 40.000 millones
Junto a la reducción del gasto público, Vox plantea una reforma fiscal que supondría una rebaja de impuestos superior a los 40.000 millones de euros.
Los cambios se concentrarían en el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y los gravámenes energéticos.
Figaredo ha reconocido, no obstante, que la aplicación de estas medidas requeriría tiempo. “Una revolución como la que proponemos no se puede hacer en 15 días”, ha afirmado.
La inmigración, otro de los ejes de la propuesta económica
El portavoz económico de Vox también ha defendido un plan de remigración, con el que la formación pretende reducir la población migrante en España y favorecer el regreso de los trabajadores españoles que emigraron en busca de mejores condiciones salariales.
Figaredo ha cuestionado el actual modelo de crecimiento económico español, que atribuye al gasto público, los fondos europeos, el consumo asociado al aumento de la población inmigrante y el turismo.
A juicio del dirigente de Vox, el incremento de la población migrante contribuye al crecimiento del PIB, pero no se traduce en una mejora de la productividad.
Las declaraciones del responsable económico de la formación se producen a tres días de las elecciones generales del domingo, 29 de noviembre.