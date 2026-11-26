La inmigración y la corrupción han protagonizado algunos de los momentos de mayor tensión del debate electoral a cuatro del 29-N, en el que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal han confrontado sus propuestas antes de las elecciones generales de este domingo.
La situación migratoria de Canarias, especialmente las llegadas de cayucos a El Hierro, también ha estado presente en el encuentro, que ha terminado con los cuatro candidatos apelando a distintas prioridades para movilizar a sus respectivos electorados.
El Hierro, presente en el debate sobre inmigración
El bloque dedicado a la política migratoria ha propiciado uno de los principales enfrentamientos de la noche entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal.
Abascal ha llamado “sinvergüenza” a Sánchez, mientras que el presidente le ha reprochado la difusión de “bulos sobre la inmigración”.
El dirigente de Vox ha situado la situación de Ceuta y las llegadas de migrantes a El Hierro entre los principales problemas del país. A su juicio, constituyen “lo más grave que está pasando en España en estos momentos”.
Tanto Abascal como Alberto Núñez Feijóo han empleado el término invasión para referirse a la situación migratoria de Ceuta. El candidato del PP ha defendido una inmigración controlada y ordenada y ha abogado por eliminar la inmigración irregular.
Por su parte, Ada Colau, candidata de Frente Amplio, ha defendido a los inmigrantes como “nuestros vecinos, que merecen iguales derechos y deberes”.
Sánchez ha reivindicado “una España abierta y soberana, no cerrada y sometida a intereses oligarcas al otro lado del Atlántico”.
Feijóo pregunta a Sánchez si dimitirá en caso de perder las elecciones
La corrupción ha sido otro de los asuntos que han elevado la tensión entre los candidatos.
Durante este bloque, Feijóo ha preguntado al presidente del Gobierno si estaría dispuesto a dimitir, renunciar a su acta de diputado y perder su aforamiento en caso de no ganar las elecciones.
“Usted o yo vamos a presidir el Gobierno, ¿usted va a dimitir y va a dejar el aforamiento? Yo sí”, ha afirmado el líder del PP.
Sánchez no ha respondido directamente a esta pregunta y ha defendido la actuación de su formación ante los casos de corrupción.
“La corrupción cero no existe, pero sí existe la tolerancia cero”, ha sostenido el candidato socialista.
Colau también ha cuestionado al líder del PP por los antecedentes judiciales de su formación en materia de corrupción.
Los minutos de oro del debate electoral
Los cuatro candidatos han aprovechado sus intervenciones finales para pedir el voto y resumir las prioridades de sus respectivos proyectos políticos.
Pedro Sánchez ha apelado a la defensa de las conquistas sociales, mientras que Ada Colau ha situado el acceso a la vivienda entre sus principales reivindicaciones.
Alberto Núñez Feijóo ha centrado su mensaje en la gestión y Santiago Abascal ha insistido en sus propuestas contra la inmigración irregular, recurriendo nuevamente al término invasión.
El encuentro ha concluido a tres días de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.
El “calladita” de Feijóo a Colau provoca otro choque con Sánchez
Feijóo ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central en la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en Valencia, dirigiéndose a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, a la que le ha dicho que en ese tiempo ella estuvo “calladita”, lo que ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha acusado de hacer un comentario “machista”.
El comentario provocó la reacción inmediata de Pedro Sánchez, que pidió respeto a Feijóo y le espetó: “¿Qué machismo es este, señor Feijóo?”. El candidato popular acusó al presidente de manipular sus palabras y rechazó esa interpretación.
Colau volvió a recriminarle posteriormente su actitud durante el debate: “Dijo que creció entre mujeres, pero no le enseñaron mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar”.
Frente Amplio también reaccionó a través de las redes sociales: “Feijóo, a ver si te enteras, las mujeres no nos callamos”.