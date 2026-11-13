El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife busca presentadores infantiles y bailarines: cómo apuntarse

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ha abierto dos procesos de selección para incorporar nuevos talentos a sus galas. La organización busca niños de entre seis y 14 años para presentar la Gala de la Reina Infantil, además de bailarines profesionales para el ballet de los principales espectáculos. Los castings se celebrarán los días 20 y 21 de noviembre.
Las dos audiciones tendrán lugar en el Espacio La Recova, situado en la plaza Isla de la Madera de la capital tinerfeña. Para participar será necesario cumplimentar previamente los formularios de inscripción habilitados por la organización.
La convocatoria forma parte de los preparativos de una edición dedicada a ‘Roma Eterna, el imperio del Carnaval’, que comenzará el 22 de enero de 2027 con la gala inaugural y celebrará su semana grande del 19 al 28 de febrero. santacruzdetenerife.es
Buscan niños de seis a 14 años para presentar la Gala de la Reina Infantil
La primera convocatoria está dirigida a menores que quieran convertirse en presentadores y presentadoras de la Gala de Elección de la Reina Infantil del Carnaval 2027.
El casting se celebrará el viernes 20 de noviembre, a las 17.00 horas, en la Sala La Recova.
La dirección artística busca niños y niñas con espontaneidad, simpatía, naturalidad y facilidad para desenvolverse sobre un escenario. Se valorarán especialmente habilidades como cantar, bailar, rapear o comunicarse con el público.
La convocatoria no exige que los aspirantes tengan experiencia previa. El objetivo es encontrar menores con carisma y capacidad para participar en la presentación de uno de los principales espectáculos infantiles del Carnaval.
Las familias interesadas deberán formalizar la inscripción antes de acudir a las pruebas.
Casting de presentadores infantiles
6 a 14 años
Viernes 20 de noviembre de 2026
17.00 horas
Sala La Recova, Santa Cruz de Tenerife
Formulario de inscripción para presentadores infantiles
Casting para bailarines del Carnaval de Santa Cruz 2027
El segundo proceso de selección estará destinado a bailarines y bailarinas profesionales que quieran formar parte del cuerpo de baile de las galas del Carnaval.
Las audiciones se celebrarán el sábado 21 de noviembre, a las 11.00 horas, también en el Espacio La Recova. Las personas seleccionadas participarán en las coreografías, números musicales y diferentes intervenciones escénicas de las grandes producciones del Carnaval.
En este caso, los aspirantes deberán cumplir los requisitos específicos establecidos por la dirección artística, que se encuentran detallados en el formulario de inscripción.
Además, será imprescindible disponer de tiempo para participar en los ensayos programados:
- Gala inaugural: del 19 al 22 de enero de 2027.
- Gala de Elección de la Reina adulta: del 2 al 17 de febrero de 2027.
La organización advierte de que la disponibilidad durante estos periodos constituye una condición fundamental para entrar en el elenco artístico.
Casting de bailarines y bailarinas
Sábado 21 de noviembre de 2026
11.00 horas
Espacio La Recova, Santa Cruz de Tenerife
Formulario de inscripción para el ballet del Carnaval 2027
Las galas del Carnaval 2027 ya tienen fechas
El Ayuntamiento de Santa Cruz continúa avanzando en la preparación del Carnaval 2027, cuya dirección artística de galas corresponde a Enrique Camacho, mientras que Yeray Piñero dirige los concursos.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha destacado que ambas convocatorias buscan impulsar la participación y descubrir nuevos talentos de diferentes generaciones.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha explicado que la propuesta artística combinará música, danza e interpretación con grandes producciones visuales.
Según el calendario oficial, la Gala de la Reina Infantil se celebrará el 7 de febrero de 2027, mientras que la Gala de Elección de la Reina adulta está prevista para el 17 de febrero. La próxima edición tendrá como temática el mundo romano, una alegoría que recupera la tradición iniciada en 1987 de dedicar cada Carnaval a un motivo artístico.
La organización recuerda que la inscripción previa es obligatoria para los dos castings y que los participantes deberán acudir en los días y horarios establecidos.