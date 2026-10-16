El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ya tiene su cartel anunciador: El legado de un imperio. Este es el título de la propuesta presentada por Nareme Melián que este viernes ha sido proclamada ganadora tras obtener la mayor puntuación del sistema dual de votación y que otorga a su autor 12.000 euros de premio. El chicharrero, escenógrafo de la fiesta en dos ocasiones, se alza así con el codiciado galardón por tercera vez, habiendo sido autor de los carteles de 2018 y 2023.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Fiestas, desveló en una gran verbena celebrada en la plaza del Príncipe el cartel anunciador del Carnaval, un triplete para el vencedor que dio paso al primer baile simbólico carnavalero, amenizado por el cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band.
Tras felicitar públicamente al ganador, el alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó “el gran interés que suscita la fiesta y, especialmente la elección del cartel, que sigue siendo uno de los grandes símbolos de nuestro Carnaval”. Bermúdez añadió que “se emitieron más de 15.000 votos válidos en la consulta popular, que estuvo muy reñida”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, también felicitó al ganador y al resto de artistas participantes, reconociendo que “cualquiera de las cinco propuestas hubiese sido un gran cartel”, ya que “todos representaban fielmente la esencia de nuestra fiesta y la temática elegida en esta ocasión”, a lo que añadió que “la obra de Nareme, sin duda, será una gran carta de presentación al mundo de la próxima edición dedicada a Roma Eterna: El imperio del Carnaval”.
La plaza del Príncipe acogió desde las 20.30 horas un aperitivo del Carnaval 2027, que contó con las actuaciones en directo de Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band, que repasó, durante las cuatro horas que duró el espectáculo, las diferentes canciones que son parte de la banda sonora del carnaval chicharrero.
El cartel ganador consiguió un 30% de los 15.758 votos emitidos a través del portal www.carnavaldetenerife.com, lo que supone 4.731 adhesiones que le aúpan como ganador. Tras el ganador, Juliana Serrano con 4.430 votos, Eduardo Puyol con 2.778, Ayoze con 1.917 y Lucía Casanova con 1.902 votos.
Durante la consulta popular, que se mantuvo abierta entre las 19.30 horas del 5 de octubre y las 19.30 horas del 12 de octubre, se permitió solamente un voto por dirección IP. A lo largo de todo el proceso, el sufragio se mantuvo ciego, esto es, sin referencias a los apoyos que fuesen recabando cada uno de los carteles.
La puntuación total de las obras preseleccionadas, incluyendo jurado y votación popular, fueron las siguientes: Nareme Melián (9,48); Juliana Serrano (8,17); Eduardo Puyol (5,1); Ayoze Felipe (4,93); y Lucía Casanova (3,76).
El jurado designado por el Ayuntamiento estuvo compuesto por Humberto Gonar, periodista; Santi Castro, diseñador del Carnaval; Enrique Camacho, director artístico de las galas del Carnaval 2027; Yeray Piñero, director de los concursos; Erik Air, muralista; Astrid González, divulgadora del arte; Adjomar González Pérez, diseñador gráfico; y Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes.