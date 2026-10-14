Santa Cruz dará este viernes el primer gran baile del Carnaval 2027 con Tonny Tun Tun y Maquinaria Band

Santa Cruz trabaja en tener listos los últimos detalles para dar, simbólicamente, el pistoletazo de salida al Carnaval 2027 con uno de los actos más esperados por los chicharreros y chicharreras: la presentación del cartel anunciador de la próxima edición, dedicada a ‘Roma Eterna: El imperio del Carnaval’. Este viernes, 16 de octubre, a partir de las 20:30 horas, la plaza del Príncipe se llenará de color en una noche especial en la que, además de conocer al ganador del concurso del cartel del Carnaval, los más carnavaleros vivirán el primer gran baile del Carnaval 2027 con Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band.
Ayoze Felipe, Eduardo Puyol, Juliana Serrano, Lucía Casanova y Nareme Melián, los cinco artistas finalistas del concurso, estarán presentes en una noche que volverá a formar parte de la historia de nuestra fiesta más internacional en la que conoceremos el nuevo cartel anunciador de la próxima edición carnavalera. Los carteles, seleccionados por un jurado profesional entre las 41 opciones presentadas, fueron votados a lo largo de la semana pasada por el público a través de carnavaldetenerife.com.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, anima a la ciudadanía a “mantener vivo el espíritu del Carnaval durante todo el año”, poniendo en valor el carácter participativo de una fiesta que se vive en las calles, a través de la música, el humor, la creatividad y la convivencia. Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, asegura que “estamos ante pistoletazo de salida para una edición tan especial como la que viviremos en 2027, en la que homenajearemos a ese primer Carnaval temático”.
El cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun, uno de los máximos exponentes de la música latina a nivel mundial, será el encargado de poner ritmo a la cita junto a la Maquinaria Band, que traerá los clásicos más bailables del Carnaval de ayer y de hoy. La fiesta será de acceso libre para todo el público.
Con este acto, Santa Cruz da, simbólicamente, el primer paso hacia el Carnaval 2027, que arrancará oficialmente el 22 de enero con la Gala Inaugural.