Las catorce zonas comerciales de Santa Cruz de Tenerife verán reforzada la vigilancia policial todo el año, con el objetivo de reducir el incremento de robos en establecimientos, que ha crecido el 9,3%, según los datos de 2025 recogidos por el Ministerio de Interior. Esta medida fue acordada ayer por el Pleno del Ayuntamiento capitalino, que aprobó con los votos de Coalición Canaria y PP, y la abstención del PSOE, una moción presentada por Vox destinada a blindar la seguridad del tejido comercial en los cinco distritos del municipio.
La iniciativa, defendida por el concejal Luis Sosa-Tolosa tras ser transaccionada con el equipo de gobierno local, busca descentralizar la vigilancia policial para que no se limite a campañas extraordinarias en la zona centro, impulsando la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local (incluida la Unipol) para adaptarse a las problemáticas acreditadas de cada barrio. Además, insta a la Subdelegación del Gobierno a colaborar con el Consistorio, la Sociedad de Desarrollo y las asociaciones empresariales para dotar de medios técnicos y difundir procedimientos como el protocolo de denuncias in situ del Plan de Comercio Seguro, poniendo especial foco en los negocios atendidos por una sola persona.
Al respecto, la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, subrayó que la protección de los comerciantes está “más allá de colores políticos”, en alusión a la abstención del PSOE al no apoyar ninguna moción de Vox durante la sesión plenaria por “no condenar la violencia contra las mujeres”, según indicó la portavoz socialista, Patricia Hernández.
Mientras, Carmen Pérez añadió que “nosotros estamos al lado de los empresarios, de los autónomos y de los pequeños comerciantes que necesitan no sentir miedo cuando suben su persiana” y destacó la labor coordinada entre su área, el área de Seguridad Ciudadana y los cuerpos policiales para atender las 14 áreas comerciales con las que cuenta el municipio, que supone el tejido comercial más amplio de toda la Isla”.
Asimismo, Pérez recordó que la seguridad constituye uno de los ejes principales del Plan Director de Comercio impulsado por la Sociedad de Desarrollo, un documento que, recordó, contó con el consenso de todos los grupos políticos del Consistorio chicharrero.
Por otra parte, el Pleno también aprobó una moción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. La iniciativa contó con el respaldo de CC, PP y PSOE, así como del concejal no adscrito, Juan Manuel Hermoso, mientras que Vox votó en contra, al alegar que las medidas impulsadas por las administraciones al respecto son “un despilfarro de recursos basados en ideologías que no se traducen en menos víctimas”.
El acuerdo municipal contempla la adhesión del Ayuntamiento a la declaración de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y recoge compromisos dirigidos a reforzar las políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia de género.
Igualmente, también se aprobó por unanimidad otra moción institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia, una iniciativa que reafirma el compromiso municipal con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su protección y su participación en la vida pública. El manifiesto, bajo el lema #EstamosAquí, fue leído durante la sesión plenaria por Juan Luis de la Rosa y Sofía Castilla, en representación del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia.
La intervención de ambos representantes trasladó al salón de plenos el mensaje de que los menores no son únicamente el futuro, sino ciudadanos y ciudadanas del presente, con derecho a expresar sus opiniones y a que estas sean escuchadas y tenidas en cuenta en las decisiones que afectan a sus vidas.
En otro orden, el Pleno también sacó adelante dos mociones defendidas por el PSOE centradas en ampliar el diagnóstico de las barreras arquitectónicas y urbanas a todos los distritos y barrios del municipio para mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, y en el impulso a los comerciantes locales en mercados temporales y los que se promuevan en el marco de otros eventos.
Por contra, se rechazó otra propuesta del PSOE para la sustitución de los pavimentos de caucho reciclado en los parques infantiles, creando espacios de juego más saludables. Al respecto, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que “la red municipal de juegos infantiles cuenta con 167 zonas equipadas con pavimento amortiguador de caucho, abarcando una superficie de unos 22.000 m2. Pero se está esperando a que la Unión Europea emita el reglamento sobre qué microplásticos añadidos intencionadamente va a prohibir a partir del 2031”.