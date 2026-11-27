Santa Cruz de Tenerife avanza en la actualización de las normas que regulan la circulación, el estacionamiento y las nuevas formas de desplazamiento en la ciudad. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Movilidad y Seguridad Vial, que deberá someterse ahora a un periodo de información pública antes de su aprobación definitiva.
Los ciudadanos dispondrán de un plazo de 30 días para presentar reclamaciones y sugerencias al documento, que pretende adaptar la normativa municipal a las necesidades actuales de movilidad y garantizar la convivencia entre los distintos usuarios de las vías urbanas.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y el concejal no adscrito Juan Manuel Hermoso, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE.
Qué regulará la nueva ordenanza de movilidad de Santa Cruz
La normativa municipal contempla diferentes ámbitos relacionados con el uso de las calles de la capital tinerfeña, desde las condiciones generales de circulación hasta la distribución urbana de mercancías.
Entre las materias que regulará la nueva ordenanza figuran:
- Las condiciones generales de circulación y la ordenación de las vías urbanas.
- Las zonas de convivencia entre diferentes medios de transporte.
- El estacionamiento y las reservas especiales.
- Los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos.
- La distribución urbana de mercancías.
- La accesibilidad universal.
- Las autorizaciones y actividades que afectan al dominio público viario.
- El régimen de inspección y sanciones.
El documento también contempla mecanismos de seguimiento y evaluación para comprobar la eficacia de las medidas adoptadas.
Una normativa adaptada a las nuevas formas de movilidad
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado que la aprobación inicial supone un paso importante para disponer de una normativa adaptada a las necesidades actuales de la ciudad.
Entre los retos que deberá afrontar el municipio, el regidor ha señalado el incremento de la distribución urbana de mercancías, la incorporación de nuevas formas de movilidad personal y la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico.
La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, ha explicado que la ordenanza constituye uno de los ejes prioritarios de la estrategia municipal para conseguir una movilidad “segura, eficiente y sostenible”.
Asimismo, ha destacado que durante el trámite de consulta pública previa se recogieron un total de 43 propuestas ciudadanas, cuyas aportaciones se han tenido en cuenta en la elaboración del documento.
Cuándo entrará en vigor la nueva ordenanza
La aprobación inicial de la ordenanza no supone la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.
El siguiente paso será la apertura de un periodo de información pública de 30 días, durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias al texto.
Una vez completada la tramitación, el documento deberá culminar su proceso de aprobación y publicación oficial antes de que las nuevas normas de movilidad y seguridad vial resulten aplicables en Santa Cruz de Tenerife.