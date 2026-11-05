Santa Cruz anuncia más policías en el centro ante las quejas de los comerciantes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará la presencia de la Policía Local y la Policía Nacional en el centro de la capital para responder a las preocupaciones de los comerciantes por la seguridad, los robos y la convivencia. El dispositivo tendrá especial atención durante el Black Friday y la campaña de Navidad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha anunciado estas medidas tras reunirse con representantes de la Asociación de Comerciantes Zona Centro, que trasladaron sus inquietudes sobre la seguridad en los establecimientos y el uso del espacio público.
“Hemos tenido una reunión para analizar juntos los problemas de seguridad de la zona, que tienen que ver con la percepción de inseguridad en materia de personas sin hogar con trastornos de salud mental o de adicciones, y también con la percepción en materia de robo de algunos de esos comercios”, explicó el regidor.
Más policías en el centro de Santa Cruz durante el Black Friday y Navidad
Bermúdez confirmó que el Ayuntamiento trabaja en una mayor presencia de agentes en las calles comerciales, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de compradores y turistas.
“Vamos a reforzar la Policía Local, y también habrá refuerzo de la Policía Nacional, y vamos a establecer mecanismos especiales para determinados momentos comerciales que tienen que ver con la afluencia de turistas o con la próxima Navidad o el Black Friday”, aseguró.
El objetivo es incrementar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes, especialmente en aquellos puntos donde se detecte una mayor concentración de problemas.
La Policía Local continuará desarrollando sus labores habituales de patrullaje en el municipio, mientras los responsables municipales y policiales estudian cómo distribuir los refuerzos.
La preocupación por la seguridad del centro comercial de Santa Cruz ya se había manifestado durante las últimas semanas. La asociación Zona Centro solicitó medidas preventivas ante los llamamientos a provocar disturbios durante Halloween, que llevaron a varios establecimientos de la calle del Castillo a proteger sus escaparates. diariodeavisos.elespanol.com+1
Denuncias más rápidas para los establecimientos
Otra de las principales demandas trasladadas por los comerciantes tiene que ver con las dificultades para presentar denuncias por robos u otros incidentes.
Según explicó el alcalde, los negocios encuentran obstáculos cuando deben interrumpir su actividad para completar los trámites policiales.
Por este motivo, durante la reunión se analizaron distintas posibilidades para agilizar la presentación de denuncias y mejorar la comunicación entre la Policía Local y la Policía Nacional.
No obstante, el Ayuntamiento no ha concretado todavía qué procedimientos se modificarán ni cuándo podrían implantarse estas mejoras.
La intención municipal es que los comerciantes puedan comunicar las incidencias con mayor facilidad, sin que estos trámites supongan una interrupción prolongada de su actividad.
Santa Cruz estudia sustituir bancos por asientos individuales
La reunión también abordó posibles cambios en el mobiliario urbano del centro de Santa Cruz, especialmente en aquellos espacios donde se han planteado problemas relacionados con la convivencia y la ocupación de la vía pública.
Entre las actuaciones que se valoran figura la sustitución progresiva de algunos bancos de grandes dimensiones por asientos individuales.
El Ayuntamiento plantea comprobar el funcionamiento de este cambio antes de adoptar nuevas decisiones. Por el momento, no se han especificado las calles afectadas ni un calendario para las posibles sustituciones.
En relación con las situaciones que afectan a personas sin hogar o con problemas de salud mental y adicciones, Bermúdez recordó que algunas intervenciones requieren la coordinación de diferentes administraciones y servicios.
El alcalde insistió en que los agentes deben actuar cuando detecten infracciones o comportamientos contrarios a las normas de convivencia, siempre dentro de la legislación vigente.
Coordinación entre el Ayuntamiento y los comerciantes
En el encuentro participaron también las concejalas Carmen Pérez, responsable de la Sociedad de Desarrollo; Purificación Dávila, de Presidencia y del Distrito Centro-Ifara, y Gladis de León, de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, asistieron mandos de ambos cuerpos policiales, personal técnico municipal y representantes del tejido comercial.
Bermúdez destacó la importancia de mantener una programación de actividades en las calles del centro para favorecer la actividad económica, acompañada de una planificación adecuada de los servicios municipales y de seguridad.
El Ayuntamiento se ha comprometido a continuar analizando las demandas de los comerciantes y las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad y la convivencia en el principal entorno comercial de la capital tinerfeña.