Drogas, prostitución, indigentes, excrementos (tanto de perros como humanos) y hasta bolsas y restos de basura por el suelo se han convertido en la estampa con la que desde hace años vienen lidiando los vecinos del santacrucero barrio de Salamanca, concretamente de aquellos que residen en el entorno de las calles Santiago Cuadrado y Esmeralda Cervantes o cerca del pasaje Cineastas Teodoro y Santiago Ríos, en Santa Cruz de Tenerife.
Los residentes aseguran que ya están cansados de enviar escritos, reclamaciones y quejas al Ayuntamiento de Santa Cruz, por diferentes vías, para reclamar más limpieza, presencia policial y más luz en una zona convertida en auténtico foco de delincuencia e insalubridad, pero a la que nadie parece poner remedio.
En este sentido, explican que “hemos reclamado al Consistorio que valle o coloque puertas en el paseo y en las escaleras de acceso, al menos para que haya un cierre nocturno que evite el acceso, además de solicitar que instalen puntos de luz para, al menos, poder recuperar la tranquilidad”.
A esta situación se suma también que este pasaje, inaugurado en marzo de 2024 en homenaje a los cineastas tinerfeños Teodoro y Santiago Ríos, se ha transformado en un parque canino improvisado, donde casi a diario encuentran heces u orines en los alcorques de los árboles que, debido a su cercanía con el barranco de Santos, se traduce en la presencia constante de ratas, moscas y cucarachas.
“Muchas veces hemos tenido que salir a la calle con botellas de lejía y cubos de agua para limpiar nosotros las aceras y los portales de los edificios, pues hemos encontrado hasta heces humanas en las puertas. A ello se añade que cada vez vienen más indigentes a dormir a esta zona y dejan todo sucio o que acuden varias mujeres a echarle comida a las palomas, lo que al final solo atrae plagas”, critican.
Por ello, los vecinos denuncian que “este barrio va a peor, ya casi no viene ni la Policía y aún menos el servicio municipal de limpieza. Unas situaciones a las que tampoco contribuye la presencia de numerosas personas que acuden a este lugar de noche, con más asiduidad durante los fines de semana, para consumir o trapichear con sustancias estupefacientes, hacer botellones, generar ruido nocturno e, incluso, practicar sexo. Ya nos da miedo hasta salir a tirar la basura a los contenedores”, comentan.
Abandono
Los residentes también alegan que desde hace años este céntrico barrio capitalino está sufriendo un progresivo declive por el abandono municipal, a lo que se añaden los problemas de tráfico que sufren casi a diario, con coches que aparcan sobre las aceras, delante de los garajes o bloqueando el giro a otros vehículos.
En este sentido consideran que el Ayuntamiento debería instalar pivotes, sobre todo en la calle Santiago Cuadrado esquina con la calle Esmeralda Cervantes, con el objetivo de impedir estacionar a coches que solo dificultan la movilidad de los vecinos y de los peatones. Una medida que, afirman, llevan solicitando al Consistorio desde el año 2014 sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta.