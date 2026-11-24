La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha decretado el cierre inmediato de un restaurante asiático situado en Las Palmas de Gran Canaria tras detectarse numerosas irregularidades higiénico-sanitarias que suponían un grave riesgo para la salud de los consumidores.
La actuación se inició el pasado 3 de noviembre, cuando agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía de la Guardia Civil realizaron una inspección en el establecimiento, en el marco de los controles destinados a garantizar la seguridad alimentaria.
Durante la intervención, los agentes localizaron en la cocina y en las cámaras frigoríficas numerosos alimentos que habían sido previamente manipulados y elaborados y que presentaban deficientes condiciones de conservación e higiene.
Alimentos en el suelo, suciedad y malos olores
Entre las irregularidades detectadas figuraban la presencia de alimentos almacenados directamente en el suelo, productos sin protección ni etiquetado que permitiera conocer sus fechas de elaboración y congelación, así como deficiencias en el mantenimiento de la cadena de frío.
Los agentes también constataron la existencia de suciedad generalizada y malos olores tanto en la cocina como en las cámaras frigoríficas, además del mal estado de los utensilios y las instalaciones destinadas a la preparación de alimentos.
Las irregularidades persistían al día siguiente
El 4 de noviembre, la Guardia Civil regresó al restaurante para comprobar si se habían subsanado las deficiencias detectadas durante la primera inspección.
Sin embargo, los agentes comprobaron que diversos productos cárnicos y otros alimentos previamente procesados permanecían fuera de las cámaras frigoríficas, muchos de ellos sumergidos en agua y siendo manipulados para su posterior venta al público.
Salud Pública ordena el cierre inmediato
Días después, técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias acudieron al establecimiento y decretaron su cierre inmediato al apreciar un grave riesgo para la salud pública, tanto por las condiciones de los alimentos como por las deficiencias higiénico-sanitarias de las instalaciones.
Los hechos quedaron recogidos en la correspondiente acta de inspección y fueron puestos en conocimiento de la autoridad sanitaria competente.
La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar las normas de higiene, manipulación y conservación de los alimentos en los establecimientos de restauración para evitar riesgos para los consumidores.