Un hombre de 82 años ha fallecido este miércoles, 25 de noviembre, tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa del Camisón, en el municipio tinerfeño de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La alerta se recibió a las 14.18 horas, cuando el servicio de salvamento en playas ya había iniciado las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar al afectado.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, además del equipo médico del centro de salud de Los Cristianos.
A su llegada a la playa, el personal sanitario comprobó que el hombre permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó con las maniobras de reanimación mediante técnicas avanzadas. Sin embargo, los intentos por recuperarlo resultaron infructuosos y los sanitarios confirmaron su fallecimiento.
Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las diligencias y custodiaron el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.
Por su parte, efectivos de la Policía Local de Arona aseguraron la zona y colaboraron con el resto de los servicios de emergencia desplegados en la playa.