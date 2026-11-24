La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar al autor del disparo que hirió de consideración a un motorista durante la tarde de este lunes, 23 de noviembre, en Bajamar, en el municipio de La Laguna, según informa Televisión Canaria. Los hechos se habrían producido en la rambla Fernández de la Cruz, desde donde el afectado se desplazó hasta la gasolinera para pedir ayuda.
Según ha informado DIARIO DE AVISOS, el motorista recibió presuntamente el impacto de un proyectil disparado con un arma de aire comprimido mientras circulaba por dicha vía.
Tras resultar herido en una pierna, el hombre acudió a la estación de servicio de Bajamar, donde solicitó ayuda.
La Policía Local de La Laguna se desplazó hasta el lugar después de recibir una llamada que alertaba de una posible detonación o disparo en la zona. Una vez allí, los agentes comprobaron que el motorista presentaba una lesión aparentemente provocada por un proyectil.
La Policía Nacional busca al autor del disparo
Ante las lesiones que presentaba el afectado, los agentes acordonaron la zona y solicitaron la intervención de los recursos sanitarios.
En el dispositivo participaron también dos patrullas de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Científica, encargados de realizar las primeras actuaciones para esclarecer lo sucedido.
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación con el objetivo de identificar al autor de los hechos y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.