La Policía Local de La Laguna y la Policía Nacional han solicitado la intervención de los TEDAX tras localizar una maleta y una mochila abandonadas en el cajero de una entidad bancaria de la calle Herradores, en pleno casco histórico del municipio, durante la tarde de este martes, 24 de noviembre.
Ambos cuerpos policiales han establecido un perímetro de seguridad y han cortado el paso a la zona como medida de precaución, ante el origen incierto de los dos objetos.
La intervención de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) tiene como objetivo descartar que la maleta o la mochila puedan contener algún tipo de material explosivo.
Asimismo, durante la tarde se han estado revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de determinar quién dejó allí ambos objetos.