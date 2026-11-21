Artificieros de la Policía Nacional detonaron una maleta sospechosa durante la pasada madrugada en la zona de las Torres de Santa Cruz de Tenerife, en la capital tinerfeña.
La intervención tuvo lugar en la madrugada de este sábado, 21 de noviembre, después de que se detectara la presencia del objeto sospechoso en esta zona de la ciudad.
Los agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona, mientras algunos vecinos podrían contemplar la escena desde sus domicilios. Por suerte, se trataba de una falsa alarma, tras haber sido detectado esa maleta sospechosa.
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