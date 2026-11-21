Un accidente múltiple en la autopista TF-1, a la altura de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, ha dejado cuatro personas heridas durante la madrugada de este sábado, 21 de noviembre. Entre los afectados se encuentra una joven de 20 años que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario con lesiones de carácter moderado.
El siniestro se produjo alrededor de la 01.00 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que movilizó los recursos de emergencia necesarios para atender a los afectados.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistieron a las cuatro personas heridas antes de proceder a su evacuación a distintos centros hospitalarios.
Una joven de 20 años, herida de carácter moderado
La afectada de mayor gravedad es una joven de 20 años, que presentaba policontusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Tras recibir atención sanitaria, fue trasladada en ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.
Los otros tres heridos sufrieron lesiones de carácter leve. Se trata de una mujer cuya edad no ha trascendido, que presentaba policontusiones; otra mujer de 26 años, que sufrió diversas contusiones; y un hombre de 27 años, también atendido por contusiones.
Todos ellos fueron evacuados en ambulancias a diferentes centros hospitalarios para recibir asistencia sanitaria.
Intervención de los bomberos y la Guardia Civil en la TF-1
El accidente obligó a movilizar a diferentes servicios de emergencia y seguridad hasta este tramo de la autopista del sur de Tenerife.
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife se encargaron de asegurar los vehículos implicados en la colisión para garantizar las condiciones de seguridad durante la intervención.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona e instruyeron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.
También intervino el Servicio de Conservación de Carreteras, cuyos operarios señalizaron el lugar del siniestro y realizaron las labores necesarias para despejar la vía.
Por el momento, no se han concretado las causas de la colisión ni el número de vehículos implicados.